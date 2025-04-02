За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки.

На Куп’янському напрямі минулої доби сталося 11 атак оккупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

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РФ вибрала мету для великого наступу

Армія РФ має десятикратну перевагу у живій силі поблизу міста Лиман у Донецькій області та готується до подальшого масштабного наступу у цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Основну ударну силу становлять 144-а та 3-та мотострілкові дивізії. При цьому окупанти активно поповнюють втрати, не виводячи підрозділи на відпочинок.

“Російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лиману в рамках взаємопідсилювальних зусиль щодо створення умов для захоплення Борової та Лимана найближчими місяцями”, – зазначають аналітики.

На думку аналітиків, окупанти можуть використовувати свій плацдарм на північний схід від Лимана, щоб захопити ту частину Луганської області, яка досі під контролем України. Це потрібно Росії, щоби посилити позицію за столом переговорів.

Раніше про наступальні плани РФ, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія готується до нового наступу у найближчі два місяці. Зокрема, на півночі – у Сумській та Харківській областях.

“Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідувальною інформацією з нашими союзниками. Путін готує новий наступ, зокрема в Сумській та Харківській областях. Він хотів розпочати цю операцію вісім місяців тому, але ми завадили йому це зробити завдяки нашому втручанню в Курську область. Ось чому йому сьогодні потрібен час”, – заявив президент України в інтерв’ю Le Figaro.

Втрати ворога за добу

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

Усього минулої доби втрати російських загарбників склали 1410 осіб.

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