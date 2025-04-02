По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 11 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызовое.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Торского, Нового, Мирного, Новомихайловки и Зеленой Долины.

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РФ выбрала цель для большого наступления

Армия РФ имеет десятикратное преимущество в живой силе вблизи города Лиман в Донецкой области и готовится к дальнейшему масштабному наступлению в этом районе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Основную ударную силу составляют 144-я и 3-я мотострелковые дивизии. При этом оккупанты активно пополняют потери, не выводя подразделения на отдых.

«Российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусилительных усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы», — отмечают аналитики.

По мнению аналитиков, оккупанты могут использовать свой плацдарм северо-восточнее Лимана, чтобы захватить ту часть Луганской области, которая до сих пор под контролем Украины. Это нужно России, чтобы усилить позицию за столом переговоров.

Ранее о наступательных планах РФ, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Россия готовится к новому наступлению в ближайшие два месяца. В частности, на севере — в Сумской и Харьковской областях.

«Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Путин готовит новое наступление, в частности в Сумской и Харьковской областях. Он хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но мы помешали ему это сделать благодаря нашему вмешательству в Курскую область. Вот почему ему сегодня нужно время», — заявил президент Украины в интервью Le Figaro.

Потери врага за сутки

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1410 человек.

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