Унаслідок атак російських безпілотників у Дніпрі та Харкові постраждали щонайменше 14 осіб, повідомили представники місцевої влади.

У Харкові, за даними голови ОВА Олега Синєгубова, постраждали 11 осіб.

Серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік і 20-річна дівчина. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Гостру реакцію на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний і 27-річний чоловіки та 60-річна жінка. Пошкоджено цивільні автомобілі, господарські будівлі.

У Дніпрі протягом ночі рятувальники загасили 4 великі пожежі, спричинені атаками дронів, повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

«Постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 і 78 років. Усім допомогу надали на місці. У місті понівечені підприємства, освітній та культурний заклади, понад десяток багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побито, ще кілька – знищено. Зачепило і дві вантажівки», – інформує Сергій Лисак.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог атакував 86-ма безпілотниками та балістичною ракетою Іскандер-М.

Підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed. 26 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

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Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 224 бойові зіткнення.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Торецька, Дачного, Кримського та в напрямку Діліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмів.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак у напрямку населених пунктів Розлив, Веселе, а також поблизу Костянтинополя та Скудного.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники зупинили 16 атак росіян.

Нещодавно війська Сил оборони України просунулися вздовж українського кордону на північному заході Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 26 березня.

Аналітики вказали, що, згідно із заявами так званих російських воєнкорів, бої тривають у Демидівці та Поповці Бєлгородської області.

У звіті ISW також наводиться інформація, озвучена українським військовим оглядачем Костянтином Машовцем. За його словами, командування росіян перекинуло в Бєлгородську область частину сил 6-ї, 20-ї та 3-ї загальновійськової армії (ОВА) зі складу угруповань військ Північ, Захід і Південь.

Сили оборони знищили 96 ворожих крилатих ракет

Сили оборони України, за уточненими даними, 20 березня завдали удару по аеродрому «Енгельс-2» повітряно-космічних сил ЗС РФ, унаслідок чого ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Серед них була і частина, що постраждала через вторинну детонацію. Ці ракети були заплановані для проведення трьох ракетних ударів протягом березня та квітня цього року.

Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного палива призвели до значних втрат у запасах пального.

Втрати ворога за минулу добу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 15 районах зосередження особового складу, радіолокаційній станції та артилерійському засобу противника.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1670 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: