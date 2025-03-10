З таким проханням до редакції «Одеського життя» звернувся командир взводу БпАК розвідувальної роти військової частини, яка базується на Одещині, старший лейтенант Олексій Бажанов. 50 років він працював менеджером у судноплавній компанії «Інтреско», на військовій службі його шлях почався з перших днів повномасштабної війни.

Військовий розповів, що за 1 день кожен розрахунок пілотів здійснює приблизно 10 польотів, а на кожен виліт застосовується 2 акумуляторні батареї. Кожна батарея витримує максимум 100 циклів зарядки, а в умовах польотів на великі відстані це 50-70 циклів. Щотижня на 2 розрахунки пілотів підрозділу потрібно 4 нових акумулятори, відповідно щомісяця – 16 одиниць.

Наразі для бойових польотів безпілотників Mavic 3 необхідно 20 нових акумуляторів DJI intelligent battery – це близько 150 тисяч грн (7333 грн/од).

Контактна особа: старший лейтенант Олексій Бажанов – тел. 050 316 27 66.

Нагадаємо, 126-та окрема бригада територіальної оборони Одеси увійшла до складу корпусу морської піхоти як 39-та окрема бригада берегової оборони.

Нагадаємо, 126-та окрема бригада територіальної оборони Одеси увійшла до складу корпусу морської піхоти як 39-та окрема бригада берегової оборони.