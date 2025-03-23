Масштабна атака на столицю України: серед загиблих – 5-річна дівчинка

Цієї ночі росіяни масово атакували дронами Київ. Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки ударів в різних районах столиці:

Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на дах. Загинула жінка. Евакуйовано з дому 27 осіб. За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

Подільський район: ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.

Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі.

Шевченківський район: пошкоджено два легкових автомобілі.

На ранок сьогоднішнього дня стало відомо про трьох загиблих. Серед них – п’ятирічна дитина. Її тіло знайшли на тому ж місці, де раніше був виявлений загиблий чоловік.

«Загинули три людини – батько і 5-річна донька в Голосіївському районі. І 80-річна жінка – в Дніпровському районі столиці», – прокоментував мер Києва Віталій Кличко.

Ще 10 осіб отримали різні травми. Наймолодшому постраждалому – 11 місяців. Зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці.

Крім того, в результаті падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа на території одного з підприємств у Броварському районі на Київщині. Жертв та постраждалих немає.

А в селі Крюковщина Бучанського району в результаті падіння уламків травмовано двох осіб і пошкоджено три приватних житлових будинки.

Окрім того, окупанти завдали удару двома авіабомбами по приватному сектору Краматорська,

За даними обласного управління ДСНС, в результаті обстрілу поранений чоловік, пошкоджено 28 приватних житлових будинків. Виникли пожежі в зруйнованому покинутому будинку та на відкритій території. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі на загальній площі 35 кв.м.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі армія РФ атакувала Україну 147 дронами. Сили ППО збили 97 БпЛА, ще 25 дронів-імітацій локаційно загублено. Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

Нагадаємо, днями рашисти масово атакували ударними дронами Запоріжжя, де також не обійшлося без жертв серед мирного населення: загинула ціла родина.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, всього за минулу добу зафіксовано 147 бойових зіткнень. Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, скинувши 122 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6689 обстрілів, у тому числі 146 з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора, на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, а на Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки.

Окрім цього, на Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Волчанська. На Куп’янському напрямку вчора сталося чотири атаки загарбників. Наші захисники відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки.

На Северському напрямку ворог здійснив три спроби просунутися в районах Білогорівки та Спорного, а на Краматорському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували в районі західніше Андріївки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в районах Константинополя та Розливу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, два засоби ППО, засіб РЕБ, два пункти управління безпілотниками та ще одну важливу ціль противника.

Про ситуацію в Курській області

Російські війська продовжують атаки на Курщині, але не мають просувань, повідомляють в американському інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські сили зупинили росіян уздовж лінії Гоголевка-Гуєво. На цьому відрізку українські воїни час від часу здійснюють контратаки.

22 березня російські війська продовжували атакувати українські позиції в Курській області Росії, але не досягли просувань. Зокрема, російські військові блогери стверджували, що армія РФ атакувала в напрямку Олешні (південний захід від Суджи вздовж кордону між Україною та РФ). Вони визнавали, що українські війська зупинили російське просування уздовж лінії Гоголевка-Гуєво (на заході та південь від Суджи) і час від часу здійснюють там контратаки.

Втрати ворога на ранок 23 березня

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також українські воїни знешкодили: