Массированная атака на столицу Украины: среди погибших – 5-летняя девочка

Этой ночью россияне массированно атаковали дронами Киев. Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях ударов в разных районах столицы:

Днепровский район: ликвидирован пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек. По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.

Подольский район: ликвидирован пожар на площади 20 кв.м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.

Голосеевский район: продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. м. Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м. Погиб человек.

Деснянский район: возгорание на открытой территории в лесополосе.

Шевченковский район: повреждены два легковых автомобиля.

На утро сегодняшнего дня стало известно о трех погибших. Среди них – пятилетний ребенок. Его тело нашли на том же месте, где ранее был обнаружен погибший мужчина.

«Погибли три человека – отец и 5-летняя дочь в Голосеевском районе. И 80-летняя женщина – в Днепровском районе столицы», – прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко.

Еще 10 человек получили разные травмы. Самому младшему пострадавшему – 11 месяцев. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы.

Кроме того, в результате падения обломков БпЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий в Броварском районе на Киевщине. Жертв и пострадавших нет.

А в селе Крюковщина Бучанского района в результате падения обломков травмированы два человека и повреждены три частных жилых дома.

Помимо этого, оккупанты нанесли удар двумя авиабомбами по частному жилому сектору Краматорска,

По данным областного управления ГСЧС, в результате обстрела ранен мужчина, повреждены 28 частных жилых домов. Возникли пожары в разрушенном заброшенном доме и на открытой территории. Спасатели оперативно ликвидировали пожары на общей площади 35 кв.м.

По информации Воздушных сил ВСУ, этой ночью армия РФ атаковала Украину 147 дронами. Силы ПВО сбили 97 БпЛА, еще 25 дронов-имитаторов локационно потеряны. В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина.

Напомним, сутками ранее рашисты массированно атаковали ударными дронами Запорожье, где также не обошлось без жертв среди мирного населения: погибла целая семья.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, сбросив 122 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 6689 обстрелов, в том числе 146 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 2800 дронов-камикадзе.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора, на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, а на Торецком направлении враг совершил 22 атаки.

Помимо этого, на Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска. На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового и в направлении Петропавловки.

На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районах Белогоровки и Спорного, а на Краматорском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе западнее Андреевки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 17 атак в районах Константинополя и Разлива.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, два средства ПВО, средство РЭБ, два пункта управления беспилотниками и еще одну важную цель противника.

Об обстановке в Курской области

Российские войска продолжают атаки на Курщине, но не имеют продвижений, сообщают в американском институте изучения войны (ISW).

Сообщается, что украинские силы остановили россиян вдоль линии Гоголевка-Гуево. На этом участке украинские воины время от времени совершают контратаки.

22 марта российские войска продолжали атаковать украинские позиции в Курской области России, но не достигли продвижений. В частности, российские военные блогеры утверждали, что армия РФ атаковала в направлении Олешни (юго-западнее Суджи вдоль границы между Украиной и РФ). Они признавали, что украинские войска остановили российское продвижение вдоль линии Гоголевка-Гуево (к западу и югу от Суджи) и время от времени совершают там контратаки.

Потери врага на утро 23 марта

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1470 человек. Также украинские воины обезвредили: