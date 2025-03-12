Уранці, 12 березня, у Кривому Розі пролунала серія вибухів, після чого в обласній військовій адміністрації повідомили про влучання. Удари було завдано балістичними ракетами.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що під удар потрапив інфраструктурний об’єкт – там виникла пожежа. Унаслідок атаки загинула 47-річна жінка, ще двоє людей постраждали.

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 12 березня 2025 року противник вдарив трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Криму по Одесі та Кривому Рогу, а також атакував 133-ма ударними БпЛА.

На ранок підтверджено збиття 98-ми ударних БпЛА

20 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

З Курської області вивели частину українських бригад, – ЗМІ

Видання зазначає, що на територію України з Курської області евакуювали деякі з найбільш боєздатних бригад.

Два тижні тому, 25 лютого, військовослужбовці РФ серією влучних ударів російських безпілотників вивели з ладу десятки українських транспортних засобів уздовж головної дороги в Суджу. Це місто було головною базою для 10-тисячного українського війська, яке утримувало значну територію в Курській області на заході Росії, яка швидко скорочується.

Увечері у вівторок, 11 березня, проєкт DeepState повідомив, що війська РФ увійшли в східну частину міста Суджа і закріплюються там.

«Противник закріплюється і підтягує свої сили в східну частину міста Суджа. Сили Оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску московитів, щоб стабілізувати ситуацію, але дається це вкрай важко», – ідеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ ситуацію поки що не коментували. У ранковому зведенні повідомляється, що вчора в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 33 атаки російських загарбників.

Загалом за минулу добу відбулося 259 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень у районах Травневого, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 32 атаки неподалік населених пунктів Біла Гора, Діліївка, Дачне, Дружба, Курдюмівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмів агресора.

Втрати ворога на ранок 12 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1430 осіб.



Втрати ворожої техніки за добу: