Утром, 12 марта, в Кривом Роге прозвучала серия взрывов, после чего в областной военной администрации сообщили о попадании. Удары были нанесены баллистическими ракетами.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что под удар попал инфраструктурный объект — там возник пожар. В результате атаки погибла 47-летняя женщина, еще два человека пострадали.

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 12 марта 2025 года противник ударил тремя баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма по Одессе и Кривому Рогу, а также атаковал 133-мя ударными БпЛА.

На утро подтверждено сбитие 98-ми ударных БпЛА

20 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Из Курской области вывели часть украинских бригад, — СМИ

Издание отмечает, что на территорию Украины из Курской области эвакуировали некоторые из самых боеспособных бригад.

Две недели назад, 25 февраля, военнослужащие РФ серией точных ударов российских беспилотников вывели из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу. Этот город был главной базой для 10-тысячного украинского войска, которое удерживало значительную, но быстро сокращающуюся территорию в Курской области на западе России.

Войска РФ вошли в восточную часть города Суджа Курской области и закрепляются там. Об этом вечером во вторник, 11 марта, сообщил проект DeepState.

Вечером во вторник, 11 марта, проект DeepState сообщил, что войска РФ вошли в восточную часть города Суджа и закрепляются там.

«Противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа. Силы Обороны занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления московитов, чтобы стабилизировать ситуацию, но дается это крайне тяжело», — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ ситуацию пока не комментировали. В утренней сводке сообщается, что вчера в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 33 атаки российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Чернещина, Грековка, Екатериновка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина.

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Майского, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 32 атаки неподалеку населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Дачное, Дружба, Курдюмовка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмов агрессора.

Потери врага на утро 12 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек.



Потери вражеской техники за сутки: