Наслідки повітряної атаки 11 березня

У ніч на 11 березня 2025 року противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М і 126-ма ударними БпЛА

Як повідомили в Повітряних силах України, підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М і 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

35 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок російської атаки постраждали Донецька, Одеська, Харківська, Сумська та Київська області.

У ДСНС показали наслідки атаки дронів на Одесу ввечері, 10 березня. Пожежа охопила резервуар із пальним, житловий будинок і склад із дитячими іграшками.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Москву і Підмосков’я цієї ночі масово атакували безпілотники

Російська ППО за ніч збила 337 українських безпілотників, заявили в міноборони країни. Із них 91 над Москвою і Московською областю.

Наліт став наймасовішим у 2025 році, заявили в МО РФ.

Губернатор Московської області заявив, що внаслідок атаки в Підмосков’ї двоє загиблих і приблизно 20 постраждалих.

За заявою влади і російських пабліків, є пошкодження будинків і машин.

Один дрон влетів у багатоповерхівку в Раменському. У квартирі на останньому поверсі почалася пожежа.

Також дрони пошкодили кілька багатоповерхівок у Видному. У даху однієї з них безпілотник пробив велику дірку.

Один із дронів врізався в приватний будинок у котеджному селищі Високий Берег.

Також уламки одного з безпілотників пошкодили багатоповерхівку на Домодєдовській вулиці в Москві.

Також уламки БПЛА впали в районі залізничної станції Домодєдово, пошкодивши частину полотна – рух поїздів зупинено.

Крім того, з міркувань безпеки закрито аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Жуковський, повідомляє Росавіація.

Ворог знову активізувався на Сході України

За даними генштабу ЗСУ, за вчора зафіксовано 140 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед у районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Луч, Лисівка, Покровськ, Вдале, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого.

Армія РФ найближчими днями має намір штурмувати Суджу в Курській області, яку Збройні сили України контролюють із серпня 2024 року. Про це американський Інститут дослідження війни пише у звіті за 10 березня.

За даними аналітиків, які використовують звіти російських армії та пропаганди, окупанти просунулися в Мартинівці та ще кількох населених пунктах на півночі та північному сході від Суджі.

Росіяни стверджують, що вже атакують північні околиці міста. Збройні сили в Україні, своєю чергою, контратакують уздовж кордону Курської області, зазначають в ISW.

Втрати ворога на ранок 11 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1300 осіб.



Втрати ворожої техніки: