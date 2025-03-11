Последствия воздушной атаки 11 марта

В ночь на 11 марта 2025 года противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М и 126-ю ударными БпЛА

Как сообщили в Воздушных силах Украины, подтверждено сбитие баллистической ракеты Искандер-М и 79-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

35 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие российской атаки пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

В ГСЧС показали последствия атаки дронов на Одессу вечером, 10 марта. Пожар охватил резервуар с горючим, жилой дом и склад с детскими игрушками.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Москву и Подмосковье этой ночью массово атаковали беспилотники

Российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников, заявили в минобороны страны. Из них 91 над Москвой и Московской областью.

Налет стал самым массовым в 2025 году, заявили в МО РФ.

Губернатор Московской области заявил, что в результате атаки в Подмосковье двое погибших и около 20 пострадавших.

По заявлению властей и российских пабликов, есть повреждения домов и машин.

Один дрон влетел в многоэтажку в Раменском. В квартире на последнем этаже начался пожар.

Также дроны повредили несколько многоэтажек в Видном. В крыше одной из них беспилотник пробил большую дыру.

Один из дронов врезался в частный дом в коттеджном поселке Высокий Берег.

Также обломки одного из беспилотников повредили многоэтажку на Домодедовской улице в Москве.

Также обломки БПЛА упали в районе ж/д станции Домодедово, повредив часть полотна — движение поездов остановлено.

Кроме того, по соображениям безопасности закрыты аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский, сообщает Росавиация.

Враг снова активизировался на Востоке Украины

По данным генштаба ВСУ, за вчера зафиксировано 140 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина, Заречное, Ямполовка, Новолюбовка и Торское.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отражали 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Федоровки и Верхнекаменского.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Валентиновка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Котляровка, Алексеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого.

Армия РФ в ближайшие дни намерена штурмовать Суджу в Курской области, которую Вооруженные силы Украины контролируют с августа 2024 года. Об этом американский Институт исследования войны пишет в отчете за 10 марта.

По данным аналитиков, которые используют отчеты российских армии и пропаганды, оккупанты продвинулись в Мартыновке и еще нескольких населенных пунктах с севера и севера-востока от Суджи.

Россияне утверждают, что уже атакуют северные окраины города. Вооруженные силы в Украине, в свою очередь, контратакуют вдоль границы Курской области, отмечают в ISW.

Потери врага на утро 11 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, пункт управления БпЛА, а также еще одну другую важную цель российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.

Потери вражеской техники: