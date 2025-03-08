Нічна атака дронами: є загиблі та поранені, зруйнована інфраструктура

У ніч на 8 березня 2025 року російські агресори знову атакували ударними дронами-камікадзе низку регіонів України.

У результаті обстрілу Добропілля Донецької області станом на ранок вже 11 загиблих, ще 30 людей поранені. Пошкоджено вісім житлових п’ятиповерхівок, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Спалахнули пожежі. Коли ДСНС гасили вогонь, окупанти завдали повторного удару, ймовірно, дроном Shahed, і пошкодили пожежну машину. Рятувальники продовжували роботу, попри загрозу, і локалізували пожежі в 20 квартирах.

Також цієї ночі росіяни вдарили безпілотником по підприємству в Богодухові на Харківщині. Загинуло троє цивільних чоловіків, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Запоріжжі після удару «шахедами» сталося займання приміщень приватного підприємства, а в чотирьох багатоповерхівках поруч вибуховою хвилею вибито вікна.

В Одесі унаслідок ворожої масованої атаки безпілотниками пошкоджено й зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення АЗС, автомагазин, СТО, автосалон та щонайменше 8 автомобілів. Без електропостачання залишилось близько півтори тисячі місцевих жителів.

За інформацією Повітряних Сил, у ніч на 8 березня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» та однією крилатою ракетою «Іскандер-К», а також 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаційними різних типів.

Станом на ранок збито крилату ракету «Іскандер-К» і 79 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській і Одеській областях.

Ще 54 ворожих безпілотники-імітації локально втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

Мінус тисяча окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 124 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах три ракетних удари із застосуванням 72 ракет, а також 103 авіаудари, зокрема, скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, ворог здійснив понад 5300 обстрілів, з них 157 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 2696 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу й техніки, пункт управління, радіоелектронну станцію боротьби, п’ять артилерійських засобів, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1000 одиниць. Також українські воїни знешкодили:

4 танки;

12 бойових броньованих машин;

24 артилерійських системи;

1 РСЗВ;

3 засоби ППО;

148 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

35 ракет;

113 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 березня 2025 року орієнтовно склали:

Коротко про важливе

Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ Росії

Цієї ночі «невідомі» безпілотники знову атакували черговий російський нафтопереробний завод.

Цього разу під удар потрапив завод «Киришинефтеоргсинтез» (КІНЕФ) у Ленінградській області.

Результат атаки невідомий, але росіяни стверджують, що пошкоджено лише резервуар.

Російська ППО заявила про збиття двох дронів, унаслідок падіння уламків офіційно пошкоджено резервуар зовні.

У Брянській області атаковано комбінат, що виробляє сухпайки для російської армії. Ворог заявляє про атаку шістьма реактивними дронами «Ад», які влучили в виробниче приміщення та спричинили масштабну пожежу. Через загрозу вибухів місцевих жителів довелося евакуювати.

США продовжують ділитися з Україною розвідданими, необхідними для захисту

США продовжують ділитися з Україною розвідданими, які необхідні для захисту, повідомляє CNN.

У той же час США «скоротили» обмін будь-якими розвідданими, які українські сили могли б використовувати для наступу на російські війська або ударів углиб території цієї країни.

Як зазначається, наразі ЗСУ мають альтернативні шляхи отримання супутникових даних від американських і європейських приватних компаній на комерційній основі.

Нідерланди виділяють 700 млн євро на дрони для України

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, міністри оборони України та Нідерландів також обговорили розвиток проєкту «Лінія дронів», який допомагає масштабувати бойовий досвід.

«Нідерланди готові підтримувати цей проєкт та сприяти його розширенню», – повідомив Умєров.

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