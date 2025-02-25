Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Breitbart News повідомив, що темою майбутніх переговорів між РФ і США має стати питання про те, на що може піти Москва заради завершення війни в Україні. І підкреслив, що війна в Україні може закінчитися за «кілька тижнів».

Рубіо вважає, що США мають посадити за стіл переговорів обидві сторони, «починаючи з росіян». Він додав, що американська делегація зустрічалася зі стороною РФ минулого тижня, де головним питанням зустрічі було: «Ви зацікавлені у припиненні цього конфлікту чи ні?».

«Багато людей не знають відповіді на це запитання. Якщо ви поговорите з деякими європейцями, вони скажуть вам, що Путін не зацікавлений у припиненні війни. Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов. Ми не обговорювали, що це за умови. Тому наступний крок – зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей, і почати окреслювати, що потрібно зробити для того, щоб Росія припинила війну. Вочевидь, ми маємо поставити Україні те саме запитання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це», – додав політик.

Як повідомляють європейські ЗМІ, США і Росія сьогодні знову проведуть переговори щодо України в Ер-Ріяді.

Зазначимо, ранок 25 лютого почався з чергової масованої ракетної атаки по всій країні. Ворог застосував крилаті ракети з літаків стратегічної авіації.

путін зробив кілька резонансних заяв щодо України

Москва і Вашингтон нібито прагнуть якомога швидше завершити війну в Україні, проте офіційний Київ стоїть на цьому шляху. Такими одкровеннями фонтанував російський президент Путін на пресконференції, повідомляють ЗМІ.

За словами путіна, Зеленський стає токсичним для українських військових і загалом для суспільства. Однак Москва могла б і далі миритися з ним на посаді українського президента, але його переобрання потребує сама Україна.

Крім того, п’яутін видав ще й такі тези:

Рейтинг Зеленського нібито рівно вдвічі нижчий за рейтинг Залужного.

Росія не проти збереження держави Україна, однак їй потрібно, щоб з території України їй ніщо не загрожувало.

Дональд Трамп прагне «оздоровити Україну».

Європа має брати участь у переговорному процесі щодо миру в Україні, але виставляти свої вимоги вона не може.

Путін також заявив, що США пропонують наполовину зменшити витрати з бюджетів країн на гонку озброєнь.

Господар Кремля також торкнувся і теми рідкоземельних металів, яких, як він сказав, у Росії значно більше, ніж в Україні. За його словами, Росія була б готова запропонувати США можливість спільної роботи в цій галузі.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 98 боєприпасів.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецького та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Вдале, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак у напрямку Костянтинополя і Бурлацького.

Втрати ворога на ранок 25 лютого 2025 року

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали поразки по трьом районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу «Бук-M3».

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1300 осіб.



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