Тому радимо зарядити телефони, ноутбуки та інші гаджети. Також треба запастися водою, бо насоси працюють від електрики, та бути готовим до тимчасового відключення тепла в багатоквартирних будинках.

Про можливу атаку було відомо заздалегідь. Про злет російських стратегічних ракетоносців напередодні повідомляли моніторингові канали.

Зранку запущені ракети перетнули кордом нашої держави та тоді ж, о 5:52 було оголошено повітряну тривогу. Зараз відомо про проліт ракет над територією Чернігівської, Київської, Полтавської та Черкаської областей. Ця перша група може направлятися на центр та захід нашої країни.

Руху ракет в напрямку Одеської області поки не відомо. Але по нашому південному регіону росіяни можуть вдарити крилатими ракетами з кораблів, так вони можуть досягнути території Одещини значно швидше. Можливим є також удар балістикою. В такому випадку час підльоту ракети взагалі – кілька хвилин. Тому краще завчасно перейти у безпечні місця.

Раніше сьогодні вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками камікадзе.

Оновлено о 6:55

Як повідомили моніторингові канали, всі ракети, яких було близько десятка, локаційно втрачені над Житомирською областю. Це означає, що вони або були збиті, або впали на землю з інших причин.

Інформації про постраждалих та руйнування поки що не надходило.