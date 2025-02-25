Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News сообщил, что темой будущих переговоров между РФ и США должен стать вопрос о том, на что может пойти Москва ради завершения войны в Украине. И подчеркнул, что война в Украине может закончиться за «несколько недель».

Рубио считает, что США должны посадить за стол переговоров обе стороны, «начиная с россиян». Он добавил, что американская делегация встречалась со стороной РФ на прошлой неделе, где главным вопросом встречи было: «Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?».

«Многие люди не знают ответа на этот вопрос. Если вы поговорите с некоторыми европейцами, они скажут вам, что Путин не заинтересован в прекращении войны. Они сказали, что будут заинтересованы, но при определенных условиях. Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующий шаг — встретиться с ними снова в определенный момент, с правильной группой людей, и начать очерчивать, что нужно сделать для того, чтобы Россия прекратила войну. Очевидно, мы должны задать Украине тот же самый вопрос, потому что вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласны на это», — добавил политик.

Как сообщают европейские СМИ, США и Россия сегодня снова проведут переговоры по Украине в Эр-Рияде.

Отметим, утро 25 февраля началось с очередной массированной ракетной атаки по всей стране. Враг применил крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации.

путин сделал несколько резонансных заявлений по поводу Украины

Москва и Вашингтон якобы стремятся как можно скорее завершить войну в Украине, однако официальный Киев стоит на этом пути. Такими откровениями фонтанировал российский президент путин на пресс-конференции, сообщают СМИ.

По словам путина, Зеленский становится токсичным для украинских военных и в целом для общества. Однако Москва могла бы и далее мириться с ним на должности украинского президента, но в его переизбрании нуждается сама Украина.

Кроме того, пяутин выдал еще и такие тезисы:

Рейтинг Зеленского якобы ровно вдвое ниже рейтинга Залужного.

Россия не против сохранения государства Украина, однако ей нужно, чтобы с территории Украины ей ничто не угрожало.

Дональд Трамп стремится «оздоровить Украину».

Европа должна участвовать в переговорном процессе по миру в Украине, но выставлять свои требования она не может.

путин также заявил, что США предлагают наполовину уменьшить расходы из бюджетов стран на гонку вооружений.

Хозяин Кремля также коснулся и темы редкоземельных металлов, которых, как он сказал, в России значительно больше, чем в Украине. По его словам, Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в этой области.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 98 боеприкосновений.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецкого и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 13 атак в направлении Константинополя и Бурлацкого.

Потери врага на утро 25 февраля 2025

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления и вражескому зенитному ракетному комплексу «Бук-M3».

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.



Также украинские воины обезвредили: