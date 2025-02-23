Росіяни вдарили по Україні рекордною кількістю дронів

За даними Повітряних сил, у ніч на 23 лютого 2025 року противник атакував 267 ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як зазначив у соцмережах керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, це рекордна кількість БпЛА за одну атаку з початку повномасштабної війни.

Станом на ранок 23 лютого, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України успішно збили 138 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

119 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків), три з них полетіли в напрямку Білорусі та ще один – назад до Росії.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

Росія завдала ударів по Кривому Рогу та Запоріжжю

Але це ще не всі наслідки ворожих атак.

Пізно ввечері 22 лютого ворог здійснив ракетний удар по Кривому Рогу. Загинув чоловік. Ще один чоловік і чотири жінки дістали поранення. На ранок сьогоднішнього дня в лікарні залишаються троє людей, серед них 30-річна жінка, яку доставили в лікарню у важкому стані.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру – будинки, 6 легкових автомобілів, частково зруйновано будівлю храму. Також вибуховою хвилею зачеплено АЗС, будівлю пансіонату для літніх людей і підприємство.

Крім того, в ніч проти 23 лютого російська армія здійснила атаку безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок удару постраждала 53-річна жінка, яку госпіталізували до медичного закладу.

На місці влучень виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив двоповерховий житловий будинок та автомобіль, знищивши 80 кв. м майдану. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будинки.

Крім того, цієї ночі російські дрони атакували Київ. Постраждали будівлі та житлові будинки у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах столиці.

Чи очікувати масованого удару по Україні в третю річницю повномасштабної війни?

У Повітряних силах розповіли, чи очікують масованого удару по Україні 24 лютого – у третю річницю від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, відповідаючи на запитання про те, чи готуються військові до великої атаки 24 лютого, керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що в Повітряних силах упродовж останніх трьох років щоденно очікують масованого удару РФ по Україні.

«Це те, що відбувається завжди. Новий рік, будь-яка символічна дата для окупанта або символічна дата для України, наприклад, День незалежності. Очікувати – ми вже очікуємо три роки, день у день. Пережили різні очікування, «Орешники» і так далі», – сказав він в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, треба бути готовими. Він наголосив, що кожна сім’я повинна мати план на випадок екстреної ситуації.

У контексті російських атак по Україні Ігнат зауважив, що говорити про якийсь конкретний день доволі важко, адже «Росія має свій чіткий план, вони мають певні об’єкти, по яких хочуть вдарити»:

«Вони планують свої удари відповідно до задумів стратегічних. Також враховують різні фактори, навіть погодні умови. Це теж дуже впливає сьогодні на те, щоб планувати удар у той чи інший регіон».

РФ уповільнює наступ, але зміцнює позиції

Протяжна семимісячна битва за Торецьк ілюструє загальний перебіг війни, яка наближається до третьої річниці. Вона демонструє, як Росія повільно, але наполегливо просувається, незважаючи на величезні втрати, пише видання The Telegraph.

Водночас українські командири вважають, що, стримуючи росіян у таких містах, як Торецьк, вони завдають їм таких втрат, які можуть послабити бойову міць противника в довгостроковій перспективі.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом за минулу добу зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 81 авіаудар, скинувши 135 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5300 обстрілів, із них 47 – із реактивних систем залпового вогню, і задіяв для уражень 2785 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Моначинівка, Західне, Золочів та Дубівка Харківської області; Костянтинівка, Іванопілля, Слов’янськ, Миролюбівка, Звіряче, Покровськ Донецької області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Лобкове, Зелене, Варварівка та Степногірськ Запорізької області; Херсон, Високе, Тягинка, Козацьке та Дорожнє Херсонської області.

Втрати ворога: до «свята» 23 лютого не дотягнули 1180 окупантів

Минулої доби авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, 15 районів зосередження особового складу та техніки та два артилерійські засоби загарбника.

Загалом, інформує Генштаб, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили:

сім танків;

12 бойових броньованих машин;

54 артилерійські системи;

одну РСЗВ;

засіб ППО;

117 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

91 автомобіль та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Вас зацікавить: Звільнення Херсонщини: чому це була одна із найуспішніших операцій ЗСУ.