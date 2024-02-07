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Масований удар по Україні 7 лютого: які наслідки (фото, відео)

Масований удар по Україні 7 лютого: які наслідки (фото, відео)

Вранці 7 лютого росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Є влучання в промислові об’єкти. Зруйновано житлові будинки в Києві та Миколаєві. Повідомляється про загиблих та поранених, у Києві під завалами багатоповерхового будинку є люди.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 05:19. Атака тривала понад чотири години.

Під час атаки ворог застосував ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети, повідомили в повітряних силах України.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

  • 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” (Чауда – Крим);
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
  • 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
  • 3 крилаті ракети морського базування “Калібр” з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
  • 3 балістичні ракети “Іскандер-М” (пуски з мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф.);
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – рф.).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил і Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети “Калібр”;
  • 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

атака 7 лютого

Близько 20 збитих ракет над столицею

Сили і засоби протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці вразили приблизно 20 російських ракет, повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Це вже третій ракетний удар по Києву з початку року.

Унаслідок ракетного удару сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автомобілі, пошкоджено електромережі.

Голосіївський район: унаслідок ворожої атаки сталося загоряння з 10 по 14 поверхи 18-поверхового житлового будинку. З будинку врятовано 60 осіб.

Владимир Зеленский в 10:20 сообщил, что в Киеве пострадали более 10 человек. Известно также о двух погибших.

Також за іншою адресою сталося загоряння будівлі СТО орієнтовно на площі 800 кв. м. Пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено близько 40 автомобілів.

Дніпровський район: унаслідок ворожої атаки пошкоджено два силові кабелі, без подальшого горіння. За попередньою інформацією, 2 постраждалих було госпіталізовано.

У МВС повідомили, що під завалами багатоповерхівки можуть бути загиблі. Рятувальні служби працюють на місці.

П’ять ракет по Харкову

Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Харків постраждали троє людей, усі – працівники пошкоджених підприємств, попередньо, було влучання п’яти ракет С-300, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 7 лютого близько 6:00 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району міста Харкова. “Пошкоджено будівлі та приміщення цивільних підприємств”, – ідеться в повідомленні прокуратури в соцмережах.

Постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 і 64 років. Усі троє осіб є працівниками підприємств. Постраждалим надано допомогу на місці.

У Миколаєві приліт посеред вулиці

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місця виїхали міські будівельні бригади, а жителям надають допомогу.

Також пошкоджено газові та водопровідні мережі, сталася пожежа на ділянці підземного газопроводу – надзвичайники та комунальники вже ліквідовують наслідки.

Унаслідок атаки повідомляється про 12 постраждалих. У них переважно легкі поранення, медичну допомогу медики їм надали на місці. Одну людину госпіталізували і пізніше вона померла в лікарні через важкі мінно-вибухову та черепно-мозкову травми.

Горить промисловий об’єкт на Львівщині

Унаслідок російського ракетного удару вранці в середу, 7 лютого, сталося влучання в промисловий об’єкт у Дрогобичі (Львівська обл.), повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 кв. м триває пожежа. На місці працюють пожежники. Станом на цей момент інформації про постраждалих чи загиблих немає”, – написав Козицький у телеграм-каналі.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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