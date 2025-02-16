Вранці на Одещині пролунали вибухи

Сьогодні рано вранці на Одещині прогриміли вибухи. Перед цим повідомлялося про ракетну небезпеку.

За офіційною інформацією Повітряних сил, російські окупаційні війська атакували Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно «Іскандер-М», з території тимчасово окупованого Криму.

Окрім цього, повідомляється, що в ніч проти 16 лютого 2025 року протиповітряною обороною півдня України в Миколаївській області збито 9 ворожих ударних безпілотників (БпЛА) типу «Shahed» та інших.

Також минулої доби було знищено розвідувальний БпЛА «Supercam».

Усього цієї ночі противник атакував 143-ма «шахедами» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на ранок неділі силам протиповітряної оборони вдалося успішно збити 95 ударних БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Самим гарячим залишається Покровський напрямок

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів 59 авіаційних ударів, скинувши 88 керованих авіабомб, а також здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 211 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для поразки 1385 дронів-камікадзе.

Агресор наносив авіаудари, зокрема в районах населених пунктів Іволжанське, Кияниця, Довга Балка, Червоне Перше, Нова Балка, Покровськ, Олексіївка, Розлив, Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупанта.

Ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку, 10 ворожих штурмів українські захисники відбили на Сіверському напрямку, 29 разів окупанти атакували на Краматорському напрямку, 19 атак ворог здійснив на Торецькому та ще 25 – на Новопавлівському напрямках.

Найгарнішим напрямком фронту залишається Покровське, де за добу наші захисники зупинили 71 ворожу атаку.

На Курському напрямку сталося 15 зіткнень, ворог завдав 33 авіаційних удари, скинувши 49 керованих бомб, і здійснив 332 артилерійські обстріли, у тому числі 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Втрати ворога на ранок 16 лютого 2025

Загалом, як інфрміруцет Генштаб ЗСУ, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили:

5 танків;

84 бойові броньовані машини;

11 артилерійських систем;

36 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

77 автомобілів;

дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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