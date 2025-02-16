Утром на Одесчине прогремели взрывы

Сегодня ранним утром в Одесской области прогремели взрывы. Перед этим сообщалось о ракетной опасности.

По официальной информации Воздушных сил, также российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

Помимо этого, сообщается, что в ночь на 16 февраля 2025 года противовоздушной обороной юга Украины в Николаевской области сбито 9 вражеских ударных беспилотников (БпЛА) типа «Shahed» и других.

Кроме того, за прошедшие сутки уничтожен разведывательный БпЛА «Supercam».

Всего этой ночью противник атаковал 143-мя «шахедами» и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на утро воскресенья силам противовоздушной обороны удалось успешно сбить 95 ударных БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

Самым горячим остается Покровское направление

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 261 боевое столкновение. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросив 88 управляемых авиабомб, а также совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 211 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1385 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Иволжанское, Кияница, Долгая Балка, Красное Первое, Новая Балка, Покровск, Алексеевка, Разлив, Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупанта.

За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал на Лиманском направлении, 10 вражеских штурмов украинские защитники отбили на Северском направлении, 29 раз оккупанты атаковали на Краматорском направлении, 19 атак враг совершил на Торецком и еще 25 – на Новопавловском направлениях

Самым горячим направлением фронта остается Покровское, где за минувшие сутки наши защитники остановили 71 вражескую атаку

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 15 боеприкосновений, враг нанес 33 авиационных удара, сбросив 49 управляемых бомб, и совершил 332 артиллерийских обстрела, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

Потери врага на утро 16 февраля 2025

В общей сложности, как информирует Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек. Также украинские воины обезвредили:

5 танков;

84 боевых бронированных машины;

11 артиллерийских систем;

36 БпЛА оперативно-тактического уровня;

77 автомобилей;

две единицы специальной техники оккупантов.

Информация обновлется…