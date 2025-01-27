Підсумки нічної «шахедної» атаки по Україні

Російські дрони сьогодні вночі атакували кілька областей України, зокрема Івано-Франківську, Сумську, Черкаську та Дніпропетровську.

Про наслідки розповіли місцеві військові адміністрації.

Івано-Франківську область атакували кілька разів протягом ночі – ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури.

Дніпропетровській області вночі було знищено 13 безпілотників.

«У Самарівському районі пошкоджено інфраструктуру. Сталася пожежа. Пошкоджено і три приватні будинки та господарську споруду. У Дніпрі пошкоджено три багатоповерхівки. В одній із них сталося загоряння, яке рятувальники загасили», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Сумській області сили ППО збили 7 «шахедів». Унаслідок вибухів у Сумах і селі Піщане пошкоджено нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти.

Ще 7 російських дронів збито в Черкаській області.

Загалом у ніч на 27 січня 2025 року противник атакував 104 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили в Повітряних силах України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА. Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Десятки українських БпЛА цієї ночі атакували росію

У понеділок, 27 січня, міністерство оборони Росії заявило про нічну атаку, нібито українських безпілотників, російська ППО спрацювала в п’яти областях рф.

За даними відомства, всього було ліквідовано 32 БпЛА:

15 – над територією Воронезької області;

11 – над територією Бєлгородської області;

4 – над територією Курської області;

по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.

Про наслідки атаки відомостей поки що немає.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 166 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку зафіксовано 21 бойове зіткнення в районах Часового Яру, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 штурмів у районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Вдале, Котлине, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне та Бурштинове.

Війська РФ здійснили подальше просування в межах Великої Новосілки на тлі офіційних російських заяв про те, що 26 січня окупанти захопили весь населений пункт. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Однак, за даними геолокаційних даних, ISW вважає, що російські війська займають 89 відсотків селища».

Окупація селища Велика Новосілка в Донецькій області може стати важливим тактичним досягненням, що вплине на подальшу стратегію військового командування.

«Міністерство оборони Росії приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки російськими військами, що, найімовірніше, є частиною інформаційних зусиль, спрямованих на формування в Заходу уявлення про ситуацію на полі бою в Україні та ослаблення міжнародної підтримки для України».

Експерти припускають, що захоплення і зачистка Великої Новосілки, ймовірно, надасть російському військовому командуванню можливості і стане точкою відліку для ухвалення рішення про передислокацію підрозділів Східного військового округу (СВО) Росії з району Великої Новосілки в інші пріоритетні оперативні райони.

«Будь-яка передислокація частин округу (військ РФ – ред.) з району Великої Новосілки протягом найближчих тижнів вкаже на пріоритетні операційні райони для проведення наступальних операцій Росії навесні і влітку 2025 року», – йдеться у звіті ISW.

Згідно з аналізом ISW, захоплення Великої Новосілки надає російському командуванню кілька варіантів подальших дій:

Зосередитися на просуванні до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Залишення частин ВВО для обмежених атак.

Передислокація в інші райони фронту.

Втрати ворога на ранок 27 січня 2025 року

Підрозділи Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ. Про це 26 січня повідомив Генштаб ЗСУ.

Уражено бетоновані споруди, де зберігалися термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію.

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 «шахедів» уже не будуть застосовані проти нашої країни.

Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу і техніки та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

У живій силі втрати російських загарбників за добу склали 1430 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: