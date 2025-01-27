Итоги ночной «шахедной» атаки по Украине

Российские дроны сегодня ночью атаковали несколько областей Украины, в том числе Ивано-Франковскую, Сумскую, Черкасскую и Днепропетровскую.

О последствиях рассказали местные военные администрации.

Ивано-Франковская область была атакована несколько раз на протяжении ночи — целью стали объекты критической инфраструктуры.

В Днепропетровской области ночью были уничтожены 13 беспилотников.

«В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Повреждены и три частных дома и хозяйственное сооружение. В Днепре повреждены три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили», – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Сумской области силы ПВО сбили 7 «шахедов». В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты.

Еще 7 российских дронов сбиты в Черкасской области.

Всего в ночь на 27 января 2025 года противник атаковал 104 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БпЛА. Еще 39 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию

В понедельник, 27 января, министерство обороны россии заявило о ночной атаке, якобы украинских беспилотников, российская ПВО сработала в пяти областями рф.

По данным ведомства, всего было ликвидировано 32 БпЛА:

15 — над территорией Воронежской области;

11 — над территорией Белгородской области;

4 — над территорией Курской области;

по одному — над территориями Орловской и Тверской областей.

О последствиях атаки сведений пока нет.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

На Краматорском направлении зафиксировано 21 боестолкновение в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 78 штурмов в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Удачное, Котлиное, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное и Янтарное.

Войска РФ осуществили дальнейшее продвижение в пределах Великой Новоселки на фоне официальных российских заявлений о том, что 26 января оккупанты захватили весь населенный пункт. Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Однако, по данным геолокационных данных, ISW считает, что российские войска занимают 89 процентов поселка».

Оккупация поселка Великая Новоселка в Донецкой области может стать важным тактическим достижением, что повлияет на дальнейшую стратегию военного командования России.

«Министерство обороны России уделяет аномально много внимания захвату Великой Новоселки российскими войсками, что, скорее всего, является частью информационных усилий, направленных на формирование у Запада представления о ситуации на поле боя в Украине и ослабление международной поддержки для Украины».

Эксперты предполагают, что захват и зачистка Великой Новоселки, вероятно, предоставит российскому военному командованию возможности и станет точкой отсчета для принятия решения о передислокации подразделений Восточного военного округа (ВВО) России из района Великой Новоселки в другие приоритетные оперативные районы.

«Любая передислокация частей округа (войск РФ — ред.) из района Великой Новоселки в течение ближайших недель укажет на приоритетные операционные районы для проведения наступательных операций России весной и летом 2025 года”, — говорится в отчете ISW.

Согласно анализу ISW, захват Великой Новоселки предоставляет российскому командованию несколько вариантов дальнейших действий:

Сосредоточиться на продвижении к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Оставление частей ВВО для ограниченных атак.

Передислокация в другие районы фронта.

Потери врага на утро 27 января 2025

Подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных БпЛА российских оккупантов в Орловской области РФ. Об этом 26 января сообщил Генштаб ВСУ.

Поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Есть информация о сильной вторичной детонации.

Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 «шахедов» уже не будут применены против нашей страны.

Также за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и техники и еще один другой важный объект российских захватчиков.

В живой силе потери российских захватчиков за сутки составили 1430 человек.

Потери вражеской техники за сутки: