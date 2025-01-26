Війська РФ не мають успіху в Курській області, – аналітики

За офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Напередодні противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів 65 авіаударів і скинув 113 КАБів (керованих авіабомб). Крім того, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, у тому числі 104 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для поразки 1969 дронів-камікадзе. Зокрема, агресор наносив авіаудари в районах населених пунктів Берислав Херсонської області та Мала Токмачка Запорізької області.

Непростою залишається ситуація на Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському напрямках. Також Сили оборони докладають усіх зусиль, щоб не допустити просування супротивника в глибину української території, успішно відобразивши два штурми ворога на Наддніпрянському напрямку.

Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. За вчорашній день російські загарбники завдали 33 авіаційних ударів, скинули 57 КАБів, здійснили 292 артилерійські обстріли. А українські захисники відобразили 16 штурмових дій агресора.

У той же час, в Інституті вивчення війни (ISW) заперечують поступ російських військ у Курській області.

Раніше прокремлівські блогери стверджували, що ЗС РФ нібито пройшли вперед на південний схід від села Миколаєво-Дар’їно (південний схід від Кореневого), на північ від села Черкаське Поричне (на північ від Суджі) та на південь від міста Суджа.

“Однак ISW не виявив підтвердження цим заявам”, – зазначили аналітики.

Росіяни скинули 6 авіабомб на лікарню на Херсонщині

А ось військові злочини росіян очевидні: минулої доби російські окупаційні війська завдали авіаудару із застосуванням КАБів по Херсонщині, скинувши шість авіабомб на будівлю лікарні в Бериславі.

Внаслідок цього лікарня зруйнована: верх будівлі знесло вибухами, усередині вибило вікна. На місці удару також виникла пожежа.

На щастя, персонал лікарні встиг зникнути в укритті. Проте кілька медиків отримали контузії.

Сили оборони повторно вразили НПЗ у Рязані: заява Генштабу

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив факт повторного удару Сил оборони України по нафтопереробному заводу в російській Рязані.

Рязанський завод входить до четвірки найбільших НПЗ РФ. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Крім того, нещодавно ракетні війська вразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корнєво Курської області Росії.

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

Не залишився поза увагою і Брянськ: «добрі дрони» атакували завод «Кремній Ел», який виробляв мікросхеми, зокрема, для ракетних комплексів Тополь-М, Булава, зенітних ракетних систем С-300 та С-400, а також для бортової електроніки бойових літаків.

Внаслідок ударів безпілотників було пошкоджено частину виробничих приміщень та склад готової продукції.

У прес-службі заводу руйнування підтвердили та заявили про призупинення роботи підприємства на невизначений термін.

Підсумки нічної «шахедної» атаки: збито півсотні ворожих безпілотників

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 січня 2025 року противник атакував 72 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерове, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на ранок неділі підтверджено збиття 50-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Ще 9 ворожих безпілотників-імітаторів було локально втрачено (без негативних наслідків).

Як уточнили у Повітряному командуванні «Південь», цієї ночі протиповітряною обороною Півдня України збито 4 ворожі «шахеди» та безпілотника інших типів.

Втрати ворога на ранок 26 січня 2025 року

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1720 одиниць. Також українські воїни знешкодили:

9 танків;

4 бойові броньовані машини;

14 артилерійських систем;

40 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 53 автомобілі окупантів.

До Одеси повернулися врятовані з єменського полону моряки

І насамкінець – хороша новина: 25 січня додому повернулися троє одеських моряків, членів екіпажу судна Galaxy Leader, які перебували в полоні єменських хуситів протягом 14 місяців з листопада 2023 року.

Звільнення з полону – результат операції ГУР МО та МЗС України.