Войска РФ не имеют успеха в Курской области, – аналитики

По официальной информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиаударов и сбросил 113 КАБов (управляемых авиабомб). Кроме того, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 104 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1969 дронов-камикадзе. В частности, агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Берислав Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.

Непростой остается ситуация на Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском направлениях. Также Силы обороны прилагают все усилия, чтобы не допустить продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отразив два штурма врага на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За вчерашний день российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросили 57 КАБов, совершили 292 артиллерийских обстрела. А украинские защитники отразили 16 штурмовых действий агрессора.

В то же время, в Институте изучения войны (ISW) отрицают продвижение российских войск в Курской области.

Ранее прокремлевские блогеры утверждали, что ВС РФ якобы прошли вперед на юго-восток от села Николаево-Дарьино (юго-восток от Кореневого), на север от села Черкасское Поричное (к северу от Суджи) и на юг от города Суджа.

«Однако ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям», – отметили аналитики.

Россияне сбросили 6 авиабомб на больницу на Херсонщине

А вот военные преступления россиян налицо: за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли авиаудар с применением КАБов по Херсонщине, сбросив шесть авиабомб на здание больницы в Бериславе.

В результате больница разрушена: верх здания снесло взрывами, внутри выбило окна. На месте удара также возник пожар.

К счастью, персонал больницы успел скрыться в укрытии. Однако несколько медиков получили контузии.

Силы обороны повторно поразили НПЗ в Рязани: заявление Генштаба

Генштаб ВСУ официально подтвердил факт повторного удара Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающему заводу в российской Рязани.

Рязанский завод входит в четверку крупнейших НПЗ РФ. Предприятие, в частности, производит дизельное горючее и реактивное топливо ТС-1.

Кроме того, недавно ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Корнево Курской области России.

Результаты и масштабы повреждений уточняются.

Не остался без внимания и Брянск: «добрые дроны» атаковали завод «Кремний Эл», производивший микросхемы, в частности, для ракетных комплексов Тополь-М, Булава, зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также для бортовой электроники боевых самолетов.

В результате ударов беспилотников были повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции.

В пресс-службе завода разрушения подтвердили и заявили о приостановке работы предприятия на неопределенный срок.

Итоги ночной «шахедной» атаки: сбито полсотни вражеских беспилотников

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 января 2025 года противник атаковал 72 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на утро воскресенья подтверждено сбитие 50-ти ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Еще 9 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

Как уточнили в Воздушном командовании «Юг», этой ночью противовоздушной обороной Юга Украины сбиты 4 вражеских «шахеда» и беспилотника других типов.

Потери врага на утро 26 января 2025

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БпЛА российских захватчиков.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1720 единиц. Также украинские воины обезвредили:

9 танков;

4 боевых бронированных машины;

14 артиллерийских систем;

40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля оккупантов.

В Одессу вернулись спасенные из йеменского плена моряки

И напоследок – хорошая новость: 25 января домой вернулись трое одесских моряков, членов экипажа судна Galaxy Leader, находившихся в плену йеменских хуситов в течение 14 месяцев с ноября 2023 года.

Освобождение из плена – результат операции ГУР МО и МИД Украины.