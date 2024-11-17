Новости Одессы и Одесской области

Война, день 998-й: Украина без света, Россия запустила 120 ракет и 90 дронов по объектам энергетики (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Война, день 998-й: Украина без света, Россия запустила 120 ракет и 90 дронов по объектам энергетики (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утро 17 ноября 2024 года для украинцев началось с одного из самых массовых обстрелов за всю историю войны. 120 ракет и 90 беспилотников запустил враг. Главной целью стали объекты энергетики: электростанции и подстанции, передающие электричество. 

В Украине действую экстренные отключения света почти во всех областях. Из-за этого в городах возникли проблемы с водо и теплоснабжением.

Подробности рассказал в своем обращении президент Владимир Зеленский.

Массированный комбинированный удар был нанесен по всем регионам Украины. Против Украины россияне применили дроны разных типов, в частности, «шахеды». Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты: Цирконы, Искандеры, Кинжалы. В общей сложности было около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей.

Целью врага, по словам президента, была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков.На сегодняшний день есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления.

Для отражения атаки кроме наземных средств, применялась авиация: самолеты F-16, Су-27, МиГ-29.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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DrDrey
DrDrey
29 минут назад

Это преступления российского фашизма. Каждый житель Российской Федерации, который поддерживает или пытается оправдать агрессию РФ против Украины, является соучастником всех военных преступлений РФ в Украине. Только так нужно воспринимать жителей РФ.

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