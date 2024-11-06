Війна, день 987: у Генштабі зробили заяву про Курську операцію

Ворожа авіація атакувала Одесу ракетами

У ніч на 06 листопада 2024 року ворог завдав удару по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П і випустив по Україні 63 ударні БпЛА, повідомили в Повітряних Силах.

Захисникам нашого неба вдалося збити 38 ворожих безпілотників. Ще 20 – локально втрачено в різних регіонах України.

Курська операція – заява Генштабу

Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України в Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок.

У травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої «буферної зони» на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.

Саме тому було ухвалено рішення про проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника в Курській області.

За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранено – 12220, полон – 717.

За той самий період знищено 1101 одиницю озброєння та військової техніки ворога. З них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат і мінометів, 5 РСЗВ та 659 одиниць автомобільної техніки.

Наразі росія прагне, щоб українські війська вийшли з цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їхню кількість. Власних військ росії на цей напрямок не вистачає, тож вони намагаються залучити туди військових із Північної Кореї.

За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців.

Що відбувається на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найбільше атак російських військ залишається на Курахівському напрямку – 56. І противник має певне просування на цьому відрізку.

Український проєкт Deep State зазначає, що останнім часом тиск окупантів на Курахове посилився новими напрямками, які ставлять під загрозу логістику в місто. Для цього ворог залучив величезну кількість ресурсів на кількох ділянках фронту.

За словами військового експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, ворог спрямовує зусилля на Курахівський напрямок через те, що наразі він уперся в Покровськ.

«Противник підійшов на 7-8 кілометрів і далі ми його не пускаємо. Він не може просунутися ближче до Покровська. Тому він спробував із Торецького напрямку. Там у нього особливих успіхів немає. Тепер він пробує з іншого, з південного флангу – з Курахівського напрямку зробити те ж саме», – сказав військовий у коментарі РБК-Україна.

Окупанти активізувалися в Херсонській області

Армія рф перекидає резерви в тимчасово окупований Генічеський район Херсонської області. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив партизанський рух АТЕШ із посиланням на агента серед офіцерів угруповання військ «Дніпро».

За інформацією, серед перекинутих у цей район російських військовослужбовців багато солдатів, які вступили до армії рф під час прихованої мобілізації в окупованому Криму.

Офіцерський склад ворога вважає, що це може бути пов’язано з намірами командування розпочати наступ на правий берег регіону.

Втрати ворога: мінус ще 1250 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили:

7 районів зосередження особового складу та військової техніки,

2 наземні станції управління БпЛа,

1 пункт управління,

1 польовий склад боєприпасів загарбників.

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