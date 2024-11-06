Война, день 987: в Генштабе сделали заявление о Курской операции

Вражеская авиация атаковала Одессу ракетами

В ночь на 06 ноября 2024 года враг нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П и выпустил по Украине 63 ударных БпЛА, сообщили в Воздушных Силах.

Защитникам нашего неба удалось сбить 38 вражеских беспилотника. Еше 20 — локально потеряно в разных регионах Украины.

Курская операция — заявление Генштаба

Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны Украины сделали превентивный шаг.

В мае этого года разведкой был подтвержден замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой «буферной зоны» на севере Украины. Это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении.

Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области.

За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано — 7905, ранены — 12220, плен — 717.

За тот же период уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

Сейчас россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск россии на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи.

За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих.

Что происходит на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Больше всего атак российских войск остается на Кураховском направлении — 56. И у противника есть определенное продвижение на этом отрезке.

Украинский проект Deep State отмечает, что за последнее время давление оккупантов на Курахово усилилось новыми направлениями, которые ставят под угрозу логистику в город. Для этого враг привлек огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта.

По словам военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана враг направляет усилия на Кураховское направление из-за того, что сейчас он уперся в Покровск.

«Противник подошел на 7-8 километров и дальше мы его не пускаем. Он не может продвинуться ближе к Покровску. Поэтому он попытался с Торецкого направления. Там у него особых успехов нет. Теперь он пробует с другого, с южного фланга — с Кураховского направления сделать то же самое», — сказал военный в комментарии РБК-Украина.

Оккупанты активизировались в Херсонской области

Армия рф перебрасывает резервы во временно оккупированный Генический район Херсонской области. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщило партизанское движение АТЕШ со ссылкой на агента среди офицеров группировки войск «Днепр».

По информации, среди переброшенных в этот район российских военнослужащих много солдат, которые вступили в армию рф во время скрытой мобилизации в оккупированном Крыму.

Офицерский состав врага считает, что это может быть связано с намерениями командования начать наступление на правый берег региона.

Потери врага: минус еще 1250 оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:

7 районов сосредоточения личного состава и военной техники,

2 наземные станции управления БпЛа,

1 пункт управления,

1 полевой склад боеприпасов захватчиков.

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