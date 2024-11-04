Війна, день 985: у війні проти України загинуло понад 700 тисяч росіян

Нічні удари ворога: наслідки

З вечора 3 листопада та в ніч на 4 листопада 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М», атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БПЛА.

У Повітряних силах ЗСУ підтверджено збиття 50-ти ворожих безпілотників. Ще 27 – локально втрачено в різних регіонах України.

Увечері 3 листопада росіяни вдарили КАБами по Харкову.

Сталося влучання в супермаркет у Шевченківському районі, розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією пошкоджено лінії електропередач і наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки, – розповів мзр Харкова Ігор Терехов. Постраждали 14 осіб, серед них четверо поліцейських.

Ще один приліт стався біля ринку в Холодногірському районі міста. Там, попередньо, без постраждалих, але є вибиті шибки.

Усі БПЛА, що летіли на Київ, було знешкоджено, уламки впали в Оболонському та Деснянському районі, без руйнувань і постраждалих – КГВА

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 169 бойових зіткнень.

Авіація агресора завдала бомбардування по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Діліївка на Торецькому напрямку, до того ж ворог чотири рази намагався просунутися вперед у районі Торецька.

27 атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку і 27 – на Курахівському напрямку.

Аналітичний проєкт DeepState у понеділок, 4 листопада, повідомив, що війська країни-агресора просунулися біля чотирьох населених пунктів Донецької області: біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Водночас Сили оборони України відновили становище в селищі Дружба на Донеччині.

Втрати ворога на ранок 4 листопада

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 4 листопада 2024 року становлять близько 700 тисяч 390 осіб, зокрема 1300 осіб – за минулу добу.

Три удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника нанесли за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено три артилерійські системи та оперативно-тактичний ракетний комплекс.

Крім того, українські воїни знешкодили: