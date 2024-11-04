Вибори в Молдові: вже відомо, хто переміг

На виборах в Молдові перемогла Майя Санду

У Молдові щойно закінчилися вибори президента. За крісло голови держави змагалися нинішня президентка Майя Санду, яка прагне зближення з Європою, та колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, якого вважають прихильником Росії.

Підрахунок голосів тримав усіх у напрузі. Спочатку обидва кандидати йшли майже нарівні, і Стояногло навіть трохи випереджав. Але коли почали рахувати голоси молдован, які живуть за кордоном, ситуація різко змінилася.

Виявилося, що в самій Молдові Стояногло набрав трохи більше голосів – 51% проти 49% у Санду. Проте серед співвітчизників, які живуть в інших країнах, підтримка була зовсім іншою: 80% віддали свої голоси за Санду і лише 20% за Стояногло.

Саме голоси діаспори допомогли Майї Санду здобути впевнену перемогу. Після підрахунку майже всіх голосів (99% дільниць) вона отримала 55%, тоді як Стояногло – 45%. Тепер Санду залишиться на посаді президентки і продовжить вести Молдову європейським шляхом.

Референдум про вступ до Європейської спілки

Два тижні тому, під час першого туру президентських виборів, в Молдові також відбувся референдум щодо членства країни в Європейському союзі. За його результатами в конституцію Молдови будуть внесені зміни – додано, що європейська інтеграція є стратегічною метою Республіки Молдова.

За інтеграцію з ЄС проголосували 50,35%, проти – 49,65%. В результаті прихильники євроінтеграції перемогли з перевагою менш ніж один відсоток. Щоб такий результат був визнаний законним, знадобилося навіть рішення Конституційного суду Молдови. Судді визнали результати законними.

За цим посиланням ви можете дізнатися більш докладно про погляди кандидатів на пост президента Молдови.