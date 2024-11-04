Война, день 985: в войне против Украины погибло более 700 тысяч россиян

Ночные удары врага: последствия

С вечера 3 ноября и в ночь на 4 ноября 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой «Искандер-М», атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину и запустил по Украине 80 ударных БПЛА.

В Воздушных силах ВСУ подтверждено сбитие 50-ти вражеских беспилотников. Еще 27 — локально потеряно в разных регионах Украины.

Вечером 3 ноября россияне ударили КАБами по Харькову.

Произошло попадание в супермаркет в Шевченковском районе, расположенный возле многоэтажных домов. По предварительной информации повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла, – рассказал мзр Харькова Игорь Терехов. Пострадали 14 человек, среди них четверо полицейских.

Еще один прилет произошел возле рынка в Холодногорском районе города. Там, предварительно, без пострадавших, но есть выбитые стекла.

Все летевшие на Киев БПЛА были обезврежены, обломки упали в Оболонском и Деснянском районе, без разрушений и пострадавших — КГВА

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 169 боевых столкновений.

Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Торецк, Дружба, Петровка и Дилиевка на Торецком направлении, к тому же враг четыре раза пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

27 атак за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении и 27 — на Кураховском направлении.

Аналитический проект DeepState в понедельник, 4 ноября, сообщил, что войска страны-агрессора продвинулись возле четырех населенных пунктах Донецкой области: возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.

В то же время Силы обороны Украины восстановили положение в поселке Дружба в Донецкой области.

Потери врага на утро 4 ноября

Общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 4 ноября 2024 года составляют около 700 тысяч 390 человек, в том числе 1300 человек — за минувшие сутки.

Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены три артиллерийские системы и оперативно-тактический ракетный комплекс.

Кроме того, украинские воины обезвредили: