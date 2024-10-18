Війна, день 968: під час масованої атаки на Україну дрони залітали в Румунію та Білорусь

Вночі росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак

У ніч на 18 жовтня 2024 року противник атакує Україну ударними БПЛА типу «Shahed» і дронами невстановленого типу.

Росія запустила 135 «шахедів», з яких станом на 08.30 80 було збито.

Ще 44 російські безпілотники локально втрачено. Два дрони полетіли в Білорусь, а ще десять досі перебувають у просторі центральних регіонів України.

У Румунії під час атаки рф піднімали в повітря чотири винищувачі через невідомий дрон, який знайти не вдалося.

Про ситуацію на фронті на ранок 18 жовтня

Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безперервно атакує наші позиції. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 210 бойових зіткнень.

Найбільша кількість ворожих атак відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Операція в Курській області триває, проте ситуація там важка. Авіація ворога продовжує порівнювати із землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіаудар 58 КАБами по власній території.

Українські диверсійно-розвідувальні групи увійшли в лісову зону на захід від Журавльовки Бєлгородської області рф, однак не змогли там закріпитися. Про це в черговому своєму звіті повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW.

Американські дослідники війни звертають увагу на те, що спробу вторгнення було здійснено безпосередньо через міжнародний кордон на північ від Харкова та на північний захід від російського виступу на півночі Харківської області.

Нова спроба зайти на ворожу територію була зроблена на тлі інтенсивних російських контратак на плацдарм ЗСУ в Курській області. У ISW кажуть, що російські війська просунулися тут на західній стороні українського виступу, посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня. Крім того, російські сили продовжували бої на південний схід від Кореневого біля Любимівки, Малої Локні та Новоіванівки, а також на південь від Суджі біля Плехового.

Втрати ворога на 18 жовтня: мінус ще 1530 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну іншу важливу ціль противника.

Також українські воїни знешкодили:

13 танків,

51 бойову броньовану машину,

23 артилерійські системи,

48 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

93 автомобілі,

2 одиниці спеціальної техніки.

На фото – уламок російської ракети X-55, який сапери ДСНС вилучили на Київщині