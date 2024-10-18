Война, день 968: во время массированной атаки на Украину дроны залетали в Румынию и Беларусь

Ночью россия осуществила одну из самых массированных дроновых атак

В ночь на 18 октября 2024 года противник атакует Украину ударными БПЛА типа «Shahed» и дронами неустановленного типа.

Россия запустила 135 «шахедов», из которых по состоянию на 08.30 80 были сбиты.

Еще 44 российских беспилотника локально потеряно. Два дрона улетели в Беларусь, а еще десять до сих пор находятся в пространстве центральных регионов Украины.

В Румынии во время атаки рф поднимали в воздух четыре истребителя из-за неизвестного дрона, который найти не удалось.

О ситуации на фронте на утро 18 октября

Ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений.

Наибольшее количество вражеских атак произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Операция в Курской области продолжается, однако ситуация там тяжелая. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиудар 58 КАБами по собственной территории.

Украинские диверсионно-разведывательные группы вошли в лесную зону западнее Журавлевки Белгородской области рф, однако не смогли там закрепиться. Об этом в очередном своем отчете сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

Американские исследователи войны обращают внимание на то, что попытка вторжения была предпринята непосредственно через международную границу к северу от Харькова и к северо-западу от российского выступа на севере Харьковской области.

Новая попытка зайти на вражескую территорию была сделана на фоне интенсивных российских контратак на плацдарм ВСУ в Курской области. В ISW говорят, что российские войска продвинулись здесь на западной стороне украинского выступа, ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 17 октября. Кроме того российские силы продолжали бои юго-восточнее Кореневого возле Любимовки, Малой Локни и Новоивановки, а также к югу от Суджи возле Плехового.

Потери врага на 18 октября: минус еще 1530 оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну другую важную цель противника.

Также украинские воины обезвредили:

13 танков,

51 боевую бронированную машину,

23 артиллерийские системы,

48 БпЛА оперативно-тактического уровня,

93 автомобиля,

2 единицы специальной техники.

На фото — обломок российской ракеты X-55, который саперы ГСЧС изъяли на Киевщине