Війна, день 965: ворог ударив по Миколаєву сімома ракетами

У ніч на 15 жовтня 2024 року росіяни вдарили по Миколаєву сімома зенітними ракетами С-300 і С-400. Удар завдавали з території Криму. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог відкрив вогонь по місту близько 2:30.

Унаслідок атаки загинула одна жінка, ще 16 осіб дістали поранення. Трьом пораненим надали амбулаторну медичну допомогу.

У місті пошкоджено інфраструктурний об’єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації.

Також ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині та 17-ма ударними БпЛА.

У результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих «шахедів».

Чотири російські безпілотники локально втрачені внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА – у повітрі.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 198 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили всі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колесниківки, Голубівки, Петропавлівки, Первомайського, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників. Основні зусилля ворог спрямовував у бік Невського.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 40 ворожих штурмів різної інтенсивності.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найактивніше ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.

У Курській області рф п’яту добу тривають спроби росіян прорвати оборону українських військ, проте Сили оборони тримаються і контратакують, заявив Володимир Зеленський у Telegram.

Втрати ворога на 14 жовтня: мінус ще 1210 окупантів

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали чотири удари по скупченнях живої сили противника, уражено три пункти управління та одну інженерну споруду окупантів.

Також ворог втратив: