Война, день 965: враг ударил по Николаеву семью ракетами

В ночь на 15 октября 2024 года россияне ударили по Николаеву семью зенитными ракетами С-300 и С-400. Удар наносился с территории Крыма. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Враг открыл огонь по городу около 2:30.

В результате атаки погибла одна женщина, еще 16 человек получили ранения. Трем раненым оказали амбулаторную медпомощь.

В городе повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации.

Также враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине и 17-ю ударными БпЛА.

В результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских «шахедов»

Четыре российских беспилотника локально потеряны в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА — в воздухе.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 198 боевых столкновений.

На Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 26 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозовой и Вишневого.

На Лиманском направлении наши войска отбили 37 атак захватчиков. Основные усилия враг направлял в сторону Невского.

На Покровском направлении наши защитники отбили 40 вражеских штурмов различной интенсивности.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили оккупанты 50 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.

В Курской области рф пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать оборону украинских войск, однако Силы обороны держатся и контратакуют, заявил Владимир Зеленский в Telegram.

Потери врага на 14 октября: минус еще 1210 оккупантов

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по скоплениям живой силы противника, поражены три пункта управления и одно инженерное сооружение оккупантов.

Также враг потерял: