Війна, день 961: росія завдає ударів по одеських портах

росія намагається підірвати довіру до українського зернового коридору

Війська РФ завдають ударів по цивільних суднах з метою підірвати довіру до українського зернового коридору, підтримку України з боку Заходу і підштовхнути Україну до передчасних переговорів, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 10 жовтня.

Аналітики зазначають, що російські війська цілеспрямовано атакували українські порти і зернову інфраструктуру в Одеській області, намагаючись завдати шкоди українському експорту зерна і підірвати міжнародну довіру до українського зернового коридору.

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Напередодні віцепрем’єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба повідомив, що за останні три місяці сили РФ здійснили майже 60 атак на порти, цивільні судна та зерносховища. Унаслідок ударів пошкоджено та знищено майже 300 об’єктів портової інфраструктури: 177 транспортних засобів і 22 цивільних судна. Постраждали 79 цивільних.

Кулеба зазначає, що мета цих атак – зниження експортного потенціалу України, йдеться про «свідоме провокування продовольчої кризи в тих частинах світу, які безпосередньо залежать від поставок українського зерна».

У Криму продовжує горіти атакована нафтобаза

У Феодосії четвертий день поспіль горить найбільша в Криму нафтобаза після атаки Сил оборони вночі 7 жовтня.

Увечері 10 жовтня стався вибух ще однієї цистерни на нафтобазі – другий за день. Над містом здійнялося полум’я заввишки в кілька сотень метрів.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

Армія рф продавила лівий фланг Курського угруповання ЗСУ, повідомляє український військовий паблік Deep State.

«Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам і дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки і живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня», – пише моніторинговий паблік.

Він повідомляє, що армія рф зараз намагається закріпитися в районі Новоіванівки та Зеленого Шляху.

«Сформувалася дуже ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів на північ», – ідеться в повідомленні.

DeepState відзначає великі проблеми у взаємодії між різними українськими підрозділами.

Загалом, за минулу добу зафіксовано 169 бойових зіткнень. Найважчі бої точаться на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог постійно штурмує позиції наших захисників.

Втрати ворога на ранок 11 жовтня: мінус ще 1140 окупантів

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, вразили два пункти управління, артилерійську систему, вертоліт і базу ПММ противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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