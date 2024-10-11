Война, день 961: россия наносит удары по одесским портам

Повреждено и уничтожено почти 300 объектов портовой инфраструктуры

Войска рф наносят удары по гражданским судам с целью подорвать доверие к украинскому зерновому коридору, поддержку Украины со стороны Запада и подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 10 октября.

Аналитики отмечают, что российские войска целенаправленно атаковали украинские порты и зерновую инфраструктуру в Одесской области, пытаясь нанести ущерб украинскому экспорту зерна и подорвать международное доверие к украинскому зерновому коридору.

Накануне вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что за последние три месяца силы рф совершили почти 60 атак на порты, гражданские суда и зернохранилища. В результате ударов повреждено и уничтожено почти 300 объектов портовой инфраструктуры: 177 транспортных средств и 22 гражданских судна. Пострадали 79 гражданских.

Кулеба отмечает, что цель этих атак – снижение экспортного потенциала Украины, речь идет о «сознательном провоцировании продовольственного кризиса в тех частях мира, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна».

В Крыму продолжает гореть атакованная нефтебаза

В Феодосии четвертый день подряд горит крупнейшая в Крыму нефтебаза после атаки Сил обороны ночью 7 октября.

Вечером 10 октября произошел взрыв еще одной цистерны на нефтебазе — второй за день. Над городом поднялось пламя высотой в несколько сот метров.

Ситуация на фронте на утро 11 октября

Армия рф продавила левый фланг Курской группировки ВСУ, сообщает украинский военный паблик Deep State.

«Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня», – пишет мониторинговый паблик.

Он сообщает, что армия рф сейчас пытается закрепиться в районе Новоивановки и Зеленого Шляха.

«Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее», – говорится в сообщении.

DeepState отмечает большие проблемы во взаимодействии между различными украинскими подразделениями.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений. Тяжелые бои идут на Покровском и Кураховском направлениях, где враг постоянно штурмует позиции наших защитников.

Потери врага на утро 11 октября: минус еще 1140 оккупантов

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, вертолет и базу ГСМ противника, сообщает Генштаб ВСУ.

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