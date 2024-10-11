Война, день 961: россия наносит удары по одесским портам

Сегодня, в пятницу, 11 октября 2024 года, начались девятьсот шестьдесят первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки – в сводке «Одесской жизни».
Повреждено и уничтожено почти 300 объектов портовой инфраструктуры
Войска рф наносят удары по гражданским судам с целью подорвать доверие к украинскому зерновому коридору, поддержку Украины со стороны Запада и подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 10 октября.
Аналитики отмечают, что российские войска целенаправленно атаковали украинские порты и зерновую инфраструктуру в Одесской области, пытаясь нанести ущерб украинскому экспорту зерна и подорвать международное доверие к украинскому зерновому коридору.
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Накануне вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что за последние три месяца силы рф совершили почти 60 атак на порты, гражданские суда и зернохранилища. В результате ударов повреждено и уничтожено почти 300 объектов портовой инфраструктуры: 177 транспортных средств и 22 гражданских судна. Пострадали 79 гражданских.
Кулеба отмечает, что цель этих атак – снижение экспортного потенциала Украины, речь идет о «сознательном провоцировании продовольственного кризиса в тех частях мира, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна».
В Крыму продолжает гореть атакованная нефтебаза
В Феодосии четвертый день подряд горит крупнейшая в Крыму нефтебаза после атаки Сил обороны ночью 7 октября.
Вечером 10 октября произошел взрыв еще одной цистерны на нефтебазе — второй за день. Над городом поднялось пламя высотой в несколько сот метров.
Ситуация на фронте на утро 11 октября
Армия рф продавила левый фланг Курской группировки ВСУ, сообщает украинский военный паблик Deep State.
«Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня», – пишет мониторинговый паблик.
Он сообщает, что армия рф сейчас пытается закрепиться в районе Новоивановки и Зеленого Шляха.
«Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее», – говорится в сообщении.
DeepState отмечает большие проблемы во взаимодействии между различными украинскими подразделениями.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений. Тяжелые бои идут на Покровском и Кураховском направлениях, где враг постоянно штурмует позиции наших защитников.
Потери врага на утро 11 октября: минус еще 1140 оккупантов
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, вертолет и базу ГСМ противника, сообщает Генштаб ВСУ.
Также украинские воины обезвредили:
- 1 вертолет,
- 8 танков,
- 35 боевых бронированных машин,
- 59 артиллерийских систем,
- 4 РСЗО,
- 70 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 84 автомобиля,
- 10 единиц спецтехники.