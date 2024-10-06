Війна, день 956: ворог готується наступати у Запорізькій області

Ворог атакував Одеську область двома балістичними ракетами

За даними Повітряного командування «Південь», у ніч проти 6 жовтня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито 9 ударних безпілотників «Shahed-136/131».

Також вночі ворог атакував Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно «Іскандер-М», із території тимчасово окупованого Криму.

Минулої доби, 5 жовтня 2024 року, знищено три розвідувальні БпЛА «ZALA».

Загалом, за інформацією Повітряних сил, у ніч на 6 жовтня 2024 року (а якщо точніше, то з 19:00 суботи, 5 жовтня до 07:00 неділі, 6 жовтня) російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками (БпЛА) та ракетами різних типів. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника, серед них:

2 балістичні ракети Іскандер-М;

1 крилата ракета Іскандер-К;

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

87 БпЛА типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою було збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Станом на ранок 6 жовтня, попередньо 25 безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Про ситуацію на фронті: окупанти готують новий наступ?

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 169 бойових зіткнень. У суботу, 5 жовтня, противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів 82 авіаудари, у тому числі скинув 130 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для поразки 1410 дронів-камікадзе та здійснили 5130 обстрілів, з них 144 – із реактивних систем залпового вогню.

Водночас, як заявив речник Сил оборони Півдня України, Владислав Волошин, посилаючись на дані розвідки, окупанти готуються наступати в Запорізькій області.

«За даними розвідки, противник готує нові штурмові дії під Оріховим та Роботиним. Ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, мабуть, активізує нові штурми», – повідомляє Волошин.

За його словами, у разі успіху окупанти зможуть взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, що йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони тримають Донецьку та південну частину Запорізької області.

Втрати ворога: ще 1250 росіян поповнили ранкову статистику

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби на вогневих позиціях та три склади противника.

Також минулої доби наші захисники ліквідували 1250 окупантів.

Крім того, ворог втратив: