Війна, день 946: росіяни намагаються прорватися у Вугледар

Атака 26 вересня 2024 року

За інформацією Повітряних сил України, у ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував:

Сумську область двома ракетами невстановленого типу,

Одеську область – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69,

78 ударних БпЛА типу «Shahed».

У результаті протиповітряного бою збито:

4 ракети Х-59/69,

66 ударних БпЛА.

8 безпілотників локально втрачено,

1 – повернувся в рф,

Ще один залишається в повітряному просторі України, триває бойова робота.

Важка ситуація для ЗСУ у Вугледарі

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка з 2022 року утримує оборону міста Вугледар на Донеччині, перебувають у виснаженому стані. Через важку ситуацію на фронті українським військовим, можливо, доведеться покинути населений пункт.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» розповів військовий оглядач, майор запасу і ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, 72-га бригада вже тривалий час бере участь у бойових діях без ротації, що суттєво вплинуло на її боєздатність. Крім того, російські війська продовжують збільшувати свою присутність на цій ділянці фронту, посилюючи атаки артилерією, дронами та особовим складом.

«Місто майже повністю зруйноване», – додав Гетьман.

Військовий зазначив, що російські резерви, кинуті у Вугледар, складаються з підрозділів, переміщених з інших ділянок фронту. За словами оглядача, у російських військ немає достатніх резервів, щоб негайно посилити свої позиції, тому вони змушені маневрувати силами по лінії фронту.

«Це не нова тактика – вони вже неодноразово так діяли», – підсумував він.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону в середу, 25 вересня, заявив, що окремі ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються прориватися до Вугледара, але самих російських військ немає в місті.

«Ворог намагається прорвати там нашу лінію оборони, але наші захисники роблять усе можливе і неможливе. Спалили величезну кількість ворожої техніки, але, на жаль, ворог має просування. У місті зараз залишаються близько 100 осіб, які відмовляються виїжджати», – сказав він.

Коротко про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми росіян, на Курахівському напрямку – відбили 25 атак.

Противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Вугледара та Водяного.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби та ударні БПЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли.

Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб.

Ліквідовано ще 1400 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, одного удару по засобах ППО та двох – по ракетних і артилерійських системах.

Також українські воїни знешкодили:

10 танків,

44 бойові броньовані машини,

71 артилерійську систему,

7 засобів ППО,

67 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

4 крилаті ракети,

105 автомобілів,

22 одиниці спеціальної техніки,

2 важкі вогнеметні системи.