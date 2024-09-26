В Одеському районі є руйнування і жертви – наслідки нічної атаки

Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Подробиці нічної атаки читайте тут: Росія атакує Одесу та область ракетами з новітніх літаків і дронами (ОНОВЛЕНО)

Унаслідок ракетного обстрілу в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Пошкоджено будівлі та автомобілі. Також сталося загоряння сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За повідомленнями одеських пабліків, приліт був у районі міста Южне.

Щодо дронової атаки, яку терористи здійснили вже під ранок: загиблих і постраждалих немає, суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

За інформацією Повітряних сил України, у ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Одеську область чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу «Shahed».

Унаслідок протиповітряного бою збито всі чотири ракети Х-59/69 і 66 «шахедів».