В Одеському районі є руйнування і жертви – наслідки нічної атаки

Уночі 26 вересня ворог атакував Одеську область ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей було знищено. Унаслідок атаки загинула жінка, пошкоджено будівлі та автомобілі.
Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Подробиці нічної атаки читайте тут: Росія атакує Одесу та область ракетами з новітніх літаків і дронами (ОНОВЛЕНО)
Унаслідок ракетного обстрілу в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Пошкоджено будівлі та автомобілі. Також сталося загоряння сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За повідомленнями одеських пабліків, приліт був у районі міста Южне.
Щодо дронової атаки, яку терористи здійснили вже під ранок: загиблих і постраждалих немає, суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.
Читайте також: «Українське ППО б’є по житлових кварталах»: як росіяни виправдовують свої військові злочини
За інформацією Повітряних сил України, у ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Одеську область чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.
Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу «Shahed».
Унаслідок протиповітряного бою збито всі чотири ракети Х-59/69 і 66 «шахедів».