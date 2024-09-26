Война, день 946: россияне пытаются прорваться в Угледар

Атака 26 сентября 2024 года

По информации Воздушных сил Украины, в ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал:

Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа,

Одесскую область — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69,

78 ударных БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя сбито:

4 ракеты Х-59/69,

66 ударных БпЛА.

8 беспилотников локально потеряно,

1 — вернулся в рф,

Еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

Тяжелая ситуация для ВСУ в Угледаре

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая с 2022 года удерживает оборону города Угледар в Донецкой области, находятся в изможденном состоянии. Из-за тяжелой ситуации на фронте украинским военным, возможно, придется покинуть населенный пункт.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, 72-я бригада уже длительное время участвует в боевых действиях без ротации, что существенно повлияло на ее боеспособность. Кроме того, российские войска продолжают увеличивать свое присутствие на этом участке фронта, усиливая атаки артиллерией, дронами и личным составом.

«Город почти полностью разрушен», – добавил Гетьман.

Военный отметил, что российские резервы, кинутые в Угледар, состоят из подразделений, перемещенных из других участков фронта. По словам обозревателя, у российских войск нет достаточных резервов, чтобы немедленно усилить свои позиции, поэтому они вынуждены маневрировать силами по линии фронта.

«Это не новая тактика — они уже неоднократно так действовали», — подытожил он.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона в среду, 25 сентября, заявил, что отдельные вражеские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорываться в Угледар, но самих российских войск нет в городе.

«Враг пытается прорвать там нашу линию обороны, но наши защитники делают все возможное и невозможное. Сожгли огромное количество вражеской техники, но, к сожалению, враг имеет продвижение. В городе сейчас остаются около 100 человек, которые отказываются уезжать», — сказал он.

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма россиян, на Кураховском направлении — отбили 25 атак.

Противник совершил восемь штурмов наших позиций неподалеку Угледара и Водяного.

На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории рф активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, осуществляет артиллерийские обстрелы.

Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области рф, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 15 авиационных ударов, использовав при этом 26 управляемых авиабомб.

Ликвидировано еще 1400 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по средству ПВО и два — по ракетным и артиллерийским системам.

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