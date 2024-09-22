Війна, день 942: Україна може отримати два нові типи винищувачів

Ситуація на фронті залишається складною

За оновленими даними Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті зараз складна. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, постійно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують тиск окупантів, завдаючи ворогові максимальні втрати.

Усього минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення. Ворог завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів три ракетні удари із застосуванням десяти ракет, а також 77 авіаударів, у тому числі скинув 116 керованих авіабомб. Крім того, зробив понад 5000 обстрілів, з них 175 – з реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 1570 дронів-камікадзе.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість ворожих пунктів управління різних типів, 18 районів зосередження особового складу, два місця знаходження озброєння та військової техніки та чотири артилерійські системи противника.

За інформацією DeepState, ЗСУ повернули контроль над позиціями поблизу Залізнянського Донецької області та просунулися вглиб Курської області.

Водночас ворог просунувся біля Кругляківки, Кліщеївки, Красногорівки, Острого, у Невському, Північному та Торецьку.

Вночі над Україною збили сім десятків «шахедів»

Як повідомляють у Повітряному командуванні «Південь», у ніч проти 22 вересня 2024 року противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також випустив по території України 80 ударних безпілотників (БпЛА) типу «Shahed».

Внаслідок протиповітряного бою вдалося збити 71 «шахед», ще шість БпЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Не F-16 єдиними: Україна веде переговори щодо отримання нових винищувачів

Водночас, як заявив в ефірі телемарафону голова Міноборони Рустем Умеров, Україна веде переговори про постачання кількох типів винищувачів для досягнення переваги над ворогом.

За словами Умерова, цього літа Україна отримала від союзників перші F-16, проте їх недостатньо, щоб отримати перевагу над рф в повітрі. Тому країна веде переговори з партнерами щодо постачання західних винищувачів ще двох типів – Gripen та Eurofighter.

Зараз західним партнерам пояснюють, скільки авіаційних бригад та літаків потрібно Україні. Міністр зазначив, що минулого року основна увага була на навчанні пілотів та створенні інфраструктури, але цього року метою є забезпечення переваги у повітрі.

«Нині ми вже маємо від партнерів те, що вони дають нам зобов’язання по F-16, також дають по «міражах» (Mirage-2000 – ред.). Консультації йдуть щодо Gripen, консультації йдуть щодо Eurofighter. Тобто, це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть», – сказав глава Міноборони.

Він висловив сподівання, що невдовзі Україна отримає перші результати переговорів, які можна буде анонсувати.

Втрати ворога на ранок 22 вересня 2024

За даними Генштабу, минулої доби наші сили оборони ліквідували ще 1500 окупантів.

У техніці ворог, орієнтовно, втратив:

22 танки;

52 бронемашини;

63 артилерійські системи;

2 РСЗВ;

67 БпЛА;

57 транспортних засобів;

19 одиниць спецтехніки.

Фотоколаж з сайту Главред