Війна, день 890-й: Україна отримала перші літаки F-16

Перші літаки F-16 прибули в Україну

У середу, 31 липня, ЗМІ повідомили, що Україна отримала від союзників перші шість винищувачів F-16.

Стверджується, що їх нібито вже використовують, проте поки що лише як засіб ППО, хоче джерела Times of Ukraine у ЗС спростували інформацію ЗМІ, що F-16 уже здійснювали бойові вильоти в небі над Україною і були задіяні як ППО.

Офіційні особи в Україні поки що не підтверджують отримання F-16.

Загалом Україна очікує 79 винищувачів F-16 від Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів.

Як пише агентство Bloomberg, яке повідомило про появу літаків, надання Україні F-16 – це довгоочікуваний крок, який може підвищити здатність ЗСУ відбивати російські атаки. Навіть якщо спочатку кількість літаків буде невеликою, з часом вони допоможуть Києву наростити потенціал, щоб підірвати повітряну перевагу Росії.

При цьому поки що незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які навчалися разом зі своїми західними союзниками останніми місяцями, негайно використовувати ці бойові літаки, чи процес триватиме більше часу.

Раніше повідомлялося, що США погодилися озброїти власними ракетами винищувачі F-16, які Україні передадуть європейські союзники. Йдеться про ракети AGM-88 HARM класу “повітря-земля”, боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на “розумну” зброю, і малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB.

Вночі над Україною збито 7 безпілотників

У ніч на 1 серпня 2024 року противник вдарив балістичними ракетами “Іскандер-М” та ударними БпЛА типу “Shahed”

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми “шахедів”.

Усі збиті протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Про ситуацію на фронті на ранок 1 серпня 2024 року

Минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 55 штурмів ворога.

На Торецькому напрямку відбулося 26 бойових зіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

За уточненою інформацією Генштабу, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 103 КАБи.

Втрати ворога на ранок 1 серпня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили п’ять пунктів управління, два засоби ППО, вузол зв’язку, три склади боєприпасів і ПММ, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили: