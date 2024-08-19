Війна, день 908-й: ЗСУ зруйнували останній міст у Курській області

Повітряні атаки окупантів

Минулої доби, 18 серпня 2024 року, на півдні України знищено 6 розвідувальних безпілотників ворога:

три «ZALA»,

два «Supercam»,

один «Орлан-10».

У ніч на понеділок, 19 серпня, російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Унаслідок протиповітряного бою всі «шахеди» збито в Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

Що відбувається на фронті

За минулу добу зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку відбулося 20 бойових зіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Діліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмів.

Військовий паблік Deep State публікує карту російського просування в Нью-Йорку Донецької області. Судячи з карти, вони вийшли на західні околиці населеного пункту. А також захопили частину території на схід від нього.

Українські військові повідомляють, що селище повністю захоплене росіянами.

Водночас ЗСУ взяли під контроль Апанасівку, Снагость, Отрубу і просунулися в Ольгівці Курської області.

Також ЗСУ знищили останній, третій міст у Глушковому на Курщині. У результаті чого близько 2500 російських військових і 700 кв. км можуть опинитися в оточенні.

У Ростовській області другу добу палає нафтобаза

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 18 серпня завдано удару по комбінату «Кавказ», що в Ростовській області рф. Тут зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії рф.

Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта.

Телеграм-канали повідомляють, що пожежа на атакованому об’єкті триває.

За добу ліквідовано понад 1120 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Окрім цього, вразили три пункти управління, чотири РЛС та ще два важливі об’єкти окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили: