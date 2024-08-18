Війна, день 907: безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області

Про що повідомляє Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктів п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 88 авіаударів, у тому числі скинув 96 керованих авіабомб. Крім того, ворог здійснив 4679 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор наносив авіаудари, зокрема в районах населених пунктів Борова Харківської області; Московське, Олександро-Калинове, Часів Яр, Курдюмівка, Михайлівка, Костянтинівка, Мирноград, Олександропіль, Зелене Поле, Мемрик, Шевченка, Водяне, Донецької області; Новоандріївка, Новоданилівка, Кам’янське у Запоріжжі; Загін кам’янка у Херсонській області.

17 серпня авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, вразили дев’ять артилерійських систем та ще два важливі об’єкти окупантів.

“Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці”, – зазначають у Генштабі.

Нічна атака: сили ППО збили 8 “шахедів” та 5 ракет

У ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками (БпЛА) типу “Shahed” (район пусків Курська обл. рф).

За словами командувача Повітряних сил, всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу супротивника:

1 балістичну ракету «Іскандер-М»;

2 балістичні ракети KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних Сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей – 8 “шахедів” та 5 ракет.

Що відомо про атаку на Київщину

Крім того, рано вранці неділі, 18 серпня, російські війська спробували атакувати ракетами Київ.

У пристоличній області працювали ППО, ворожі ракети були збиті, проте уламки при падінні спричинили руйнування.

За даними Київської ОВА, уламки ворожих ракет зруйнували 2 будинки Київської області та пошкодили ще 16.

У будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи. Також пошкоджено 4 автомобілі та кілька ліній електропередачі.

Про постраждалих та загиблих інформація не надходила.

Ліквідація наслідків триває. На місці працюють фахівці піротехнічної служби та психологи.

У тилу ворога палає нафтобаза

В той же час у Ростовській області росії в результаті атаки безпілотників горить нафтобаза.

Цієї ночі ударні БпЛА атакували підприємство в Пролетарську Ростовської області. За словами очевидців, помітили 5 дронів.

На місці атаки спалахнула величезна пожежа, горять резервуари з дизпаливом.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що система ППО “відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області”. Але нібито через падіння уламків спалахнуло дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.

За добу ліквідовано понад 1100 окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу наші Сили оборони відбили українську землю від 1170 окупантів.

Втрати техніки рашистів за минулу добу наступні: