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Війна, день 907: безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області

Війна, день 907: безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області

Сьогодні, у неділю, 18 серпня 2024 року, розпочалася дев’ятсот сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. “Одеське життя” коротко інформує про основні події на фронті і не лише минулої доби.

Про що повідомляє Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктів п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 88 авіаударів, у тому числі скинув 96 керованих авіабомб. Крім того, ворог здійснив 4679 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор наносив авіаудари, зокрема в районах населених пунктів Борова Харківської області; Московське, Олександро-Калинове, Часів Яр, Курдюмівка, Михайлівка, Костянтинівка, Мирноград, Олександропіль, Зелене Поле, Мемрик, Шевченка, Водяне, Донецької області; Новоандріївка, Новоданилівка, Кам’янське у Запоріжжі; Загін кам’янка у Херсонській області.

17 серпня авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, вразили дев’ять артилерійських систем та ще два важливі об’єкти окупантів.

“Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці”, – зазначають у Генштабі.

Нічна атака: сили ППО збили 8 “шахедів” та 5 ракет

У ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками (БпЛА) типу “Shahed” (район пусків Курська обл. рф).

За словами командувача Повітряних сил, всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу супротивника:

  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»;
  • 2 балістичні ракети KN-23;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
  • 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних Сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей – 8 “шахедів” та 5 ракет.

Що відомо про атаку на Київщину

Наслідки атаки на Київщину 18 серпня 2024

Крім того, рано вранці неділі, 18 серпня, російські війська спробували атакувати ракетами Київ.

У пристоличній області працювали ППО, ворожі ракети були збиті, проте уламки при падінні спричинили руйнування.

За даними Київської ОВА, уламки ворожих ракет зруйнували 2 будинки Київської області та пошкодили ще 16.

У будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи. Також пошкоджено 4 автомобілі та кілька ліній електропередачі.

Про постраждалих та загиблих інформація не надходила.

Ліквідація наслідків триває. На місці працюють фахівці піротехнічної служби та психологи.

У тилу ворога палає нафтобаза

В той же час у Ростовській області росії в результаті атаки безпілотників горить нафтобаза.

Цієї ночі ударні БпЛА атакували підприємство в Пролетарську Ростовської області. За словами очевидців, помітили 5 дронів.

На місці атаки спалахнула величезна пожежа, горять резервуари з дизпаливом.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що система ППО “відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області”. Але нібито через падіння уламків спалахнуло дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.

За добу ліквідовано понад 1100 окупантів

Втрати ворога, 18.08.24

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу наші Сили оборони відбили українську землю від 1170 окупантів.

Втрати техніки рашистів за минулу добу наступні: 

  • 7 танків;
  • 7 бронемашин;
  • 71 артилерійська система;
  • 1 РСЗВ;
  •  38 БПЛА;
  • 79 транспортних засобів;
  • 2 одиниці спецтехніки.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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