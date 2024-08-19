Война, день 908-й: ВСУ разрушили последний мост в Курской области

Воздушные атаки оккупантов

За прошедшие сутки, 18 августа 2024 года, на юге Украины уничтожено 6 разведывательных беспилотников врага:

три «ZALA»,

два «Supercam»,

один «Орлан-10».

В ночь на понедельник, 19 августа, российские оккупанты нанесли удар 11-ю ударными БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя все «шахеды» сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

Что происходит на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком направлении.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении произошло 20 боестолкновений, в частности, возле Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза неподалеку Железного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурма.

Военный паблик Deep State публикует карту российского продвижения в Нью-Йорке Донецкой области. Судя по карте, они вышли на западные окраины населённого пункта. А также захватили часть территории к востоку от него.

Украинские военные сообщают, что посёлок полностью захвачен россиянами.

В то же время ВСУ взяли под контроль Апанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке Курской области.

Также ВСУ уничтожили последний, третий мост в Глушково на Курщине. В результате чего около 2500 российских военных и 700 кв. км могут оказаться в окружении.

В Ростовской области вторые сутки горит нефтебаза

В Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 18 августа нанесен удар по комбинату «Кавказ», что в Ростовской области рф. Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии рф.

Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта.

Телеграм-каналы сообщают, что пожар на атакованном объекте продолжается.

За сутки ликвидировано более 1120 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили три пункта управления, четыре РЛС и еще два важных объекта оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили: