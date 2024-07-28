Війна, день 886: збиті «шахеди» та палаюча нафтобаза

Про ситуацію на фронті на ранок 28 липня 2024 року

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень.

У суботу, 17 липня, противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, у тому числі скинув 101 керовану авіабомбу (КАБ). Крім цього, зробив 4883 обстріли, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Глибоке, Слобожанське, Малі Проходи, Дементьєвка, Борщова, Тернова Вовчанськ, Петропавлівка Харківської області; Лиман, Торське, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк, Іванівка, Лисичне, Мирноград, Гродівка, Олександропіль, Костянтинівка, Курахове, Галицинівка, Водяне, Урожайне, Новодарівка Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Кам’янське, П’ятихатки Запорізької області; Бургунка Херсонської області.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, також вразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію та два засоби ППО.

Мінус ракета та 7 «шахедів»

Як повідомляють у Повітряних силах, у ніч проти 28 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8 ударними БпЛА «Shahed» з мису Чауда в окупованому Криму.

Наші сили протиповітряної оборони збили ракету та 7 БпЛА «Shahed-131/136». Майже всі повітряні цілі знищені в Одеській області.

Як окупанти виявляють українські ППО

Окупанти почали використовувати нові дешеві дрони для виявлення українського ППО. Про це повідомив інформагентству Reuters представник ГУР.

Йдеться про два типи БпЛА, які були використані не менше ніж 5 разів за останні два-три тижні.

Основні особливості «нових дронів»:

подібні до ударних дронів типу «Shahed»;

виготовлені з фанери або пінопласту, що робить їх досить дешевими;

мають українську сім-карту та камеру для відстеження українського ППО та відправлення знімків росіянам;

літають на висоті 1 км, що робить їх недоступними для кулеметників та антидронових гвинтівок;

залежно від типу можуть нести малу кількість вибухівки.

Вночі дрони атакували нафтобазу під Курськом

Цієї ночі в Курській області Росії після нічної масованої атаки безпілотників спалахнула нафтобаза. У місцевих пабликах пишуть, що горять три резервуари.

Близько другої ночі місцеві жителі почули кілька потужних вибухів у районі нафтобази. До цього було чутно характерний звук прольоту БпЛА.

Після вибухів очевидці побачили у небі сильне задимлення.

Втрати ворога на ранок 28 липня 2024 року

За даними Генштабу, минулої доби ЗСУ ліквідували 1180 окупантів.

У техніці у ворога втрати такі: