Война, день 886: сбитые «шахеды» и пылающая нефтебаза

О ситуации на фронте на утро 28 июля 2024

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений.

В субботу, 17 июля, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаударов, в том числе сбросил 101 управляемую авиабомбу (КАБ). Кроме этого, произвел 4883 обстрела, из них 129 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементьевка, Борщева, Терновая Волчанск, Петропавловка Харьковской области; Лиман, Торское, Дружба, Торецк, Нью-Йорк, Ивановка, Лисическое, Мирноград, Гродовка, Александрополь, Константиновка, Курахово, Галицыновка, Водяное, Урожайное, Новодаровка Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки Запорожской области; Бургунка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и два средства ПВО.

Минус ракета и 7 «шахедов»

Как сообщают в Воздушных силах, в ночь на 28 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 8 ударными БпЛА «Shahed» из мыса Чауда в оккупированом Крыму.

Наши силы противовоздушной обороны сбили ракету и 7 БпЛА «Shahed-131/136». Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области.

Как оккупанты выявляют украинские ПВО

Оккупанты начали использовать новые дешевые дроны для выявления украинского ПВО. Об этом рассказал информагентству Reuters представитель ГУР.

Речь идет о двух типах БпЛА, которые были использованы не менее 5 раз за последние две-три недели.

Основные особенности «новых дронов»:

схожи с ударными дронами типа «Shahed»;

изготовлены из фанеры или пенопласта, что делает их довольно дешевыми;

имеют украинскую сим-карту и камеру для выслеживания украинского ПВО и отправки снимков россиянам;

летают на высоте 1 км, что делает их недоступными для пулеметчиков и антидроновых винтовок;

в зависимости от типа могут нести малое количество взрывчатки.

Ночью дроны атаковали нефтебазу под Курском

Этой ночью в Курской области рф после ночной массированной атаки беспилотников загорелась нефтебаза. В местных пабликах пишут, что горят три резервуара.

Около двух ночи местные жители услышали несколько мощных взрывов в районе нефтебазы. До этого был слышен характерный звук пролета БпЛА.

После взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление.

Потери врага на утро 28 июля 2024

По данным Генштаба, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов.

В технике у врага потери следующие: