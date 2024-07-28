Война, день 886: сбитые «шахеды» и пылающая нефтебаза

Сегодня, в воскресенье, 28 июля 2024 года, начались восемьсот восемьдесят шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. И наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
О ситуации на фронте на утро 28 июля 2024
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений.
В субботу, 17 июля, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаударов, в том числе сбросил 101 управляемую авиабомбу (КАБ). Кроме этого, произвел 4883 обстрела, из них 129 – из реактивных систем залпового огня.
Противник наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементьевка, Борщева, Терновая Волчанск, Петропавловка Харьковской области; Лиман, Торское, Дружба, Торецк, Нью-Йорк, Ивановка, Лисическое, Мирноград, Гродовка, Александрополь, Константиновка, Курахово, Галицыновка, Водяное, Урожайное, Новодаровка Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки Запорожской области; Бургунка Херсонской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и два средства ПВО.
Минус ракета и 7 «шахедов»
Как сообщают в Воздушных силах, в ночь на 28 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 8 ударными БпЛА «Shahed» из мыса Чауда в оккупированом Крыму.
Наши силы противовоздушной обороны сбили ракету и 7 БпЛА «Shahed-131/136». Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области.
Как оккупанты выявляют украинские ПВО
Оккупанты начали использовать новые дешевые дроны для выявления украинского ПВО. Об этом рассказал информагентству Reuters представитель ГУР.
Речь идет о двух типах БпЛА, которые были использованы не менее 5 раз за последние две-три недели.
Основные особенности «новых дронов»:
- схожи с ударными дронами типа «Shahed»;
- изготовлены из фанеры или пенопласта, что делает их довольно дешевыми;
- имеют украинскую сим-карту и камеру для выслеживания украинского ПВО и отправки снимков россиянам;
- летают на высоте 1 км, что делает их недоступными для пулеметчиков и антидроновых винтовок;
- в зависимости от типа могут нести малое количество взрывчатки.
Ночью дроны атаковали нефтебазу под Курском
Этой ночью в Курской области рф после ночной массированной атаки беспилотников загорелась нефтебаза. В местных пабликах пишут, что горят три резервуара.
Около двух ночи местные жители услышали несколько мощных взрывов в районе нефтебазы. До этого был слышен характерный звук пролета БпЛА.
После взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление.
Потери врага на утро 28 июля 2024
По данным Генштаба, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов.
В технике у врага потери следующие:
- 13 танков;
- 21 бронемашина;
- 51 артиллерийская система;
- 2 РСЗО, 1 ПВО и 2 крылатых ракеты;
- 30 БПЛА;
- 72 транспортных средства.