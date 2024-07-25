Війна, день 883-й: ворог другу ніч поспіль атакує південь Одеської області

Вночі над Україною збито 25 “шахедів”

У ніч на 25 липня росіяни атакували ударними безпілотниками місто Вилкове Ізмаїльського району.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, унаслідок обстрілу сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Також унаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждали 2 людини. Одну людину госпіталізовано до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

У Повітряних силах України уточнили, що в ніч на 25 липня окупанти атакували 38 ударними “шахедами” об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

У результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три “шахеди” локально втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Коротко про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням шести ракет, 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 79 КАБів).

За минулу добу зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог доволі активний на Лиманському, Краматорському та Стрем’янському напрямках.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На деяких ділянках Запорізького напрямку російські сили обмежені певними часовими рамками для досягнення своїх цілей. Йдеться про Роботинський та Времівський плацдарми, які окупанти намагаються повернути під свій контроль. Про це повідомив Сергій Братчук, представник Української добровольчої армії Південь.

Найактивніші бойові дії зосереджені саме на цих двох напрямках. Противник застосовує тактику малих штурмових груп, використовує механізовані підрозділи та активно залучає авіацію.

Зафіксовано певне просування ворога в районі Урожайного.

За словами Братчука, ситуація навколо Роботиного залишається невизначеною – ця територія поки що вважається “сірою зоною”.

Втрати ворога на ранок 25 липня

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по скупченнях живої сили противника, вразили пункт управління, артилерійську систему, два засоби ППО та одну РЛС противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1230 окупантів. Також українські воїни знешкодили: