Война, день 883-й: враг вторую ночь подряд атакует юг Одесской области

Ночью над Украиной сбито 25 «шахедов»

В ночь на 25 июля россияне атаковали ударными беспилотниками город Вилково Измаильского района.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

Также в результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

В Воздушных силах Украины уточнили, что в ночь на 25 июля оккупанты атаковали 38 ударными «шахедами» объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности — юг Одесской области и центральные регионы Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА. Еще три «шахеда» локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах четыре ракетных удара с применением шести ракет, 58 авиационных ударов (задействовал, в частности, 79 КАБов).

За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг достаточно активен на Лиманском, Краматорском и Времовском направлениях.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 38 атак.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где враг 32 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На некоторых участках Запорожского направления российские силы ограничены определенными временными рамками для достижения своих целей. Речь идет о Роботинском и Времовском плацдармах, которые оккупанты пытаются вернуть под свой контроль. Об этом сообщил Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии Юг.

Самые активные боевые действия сосредоточены именно на этих двух направлениях. Противник применяет тактику малых штурмовых групп, использует механизированные подразделения и активно привлекает авиацию.

Зафиксировано определенное продвижение врага в районе Урожайного.

По словам Братчука, ситуация вокруг Роботино остается неопределенной — эта территория пока считается «серой зоной».

Потери врага на утро 25 июля

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили пункт управления, артиллерийскую систему, два средства ПВО и одну РЛС противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 оккупантов. Также украинские воины обезвредили: