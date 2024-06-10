Війна, день 838-й: в Азовському морі потоплено російський військовий корабель

ЗСУ потопили БДК проекту 775

Поблизу Єйського морського порту в Таганрозькій затоці, що в Азовському морі, було атаковано один із російських кораблів. За попередньою інформацією, судно затонуло.

Деталями з посиланням на неназване українське військове джерело поділилися 9 червня у Sky News.

Зазначається, що ввечері 8 червня захисники завдали «скоординованого удару» по ворожому БДК, який нещодавно був перекинутий в Азовське море з Чорноморської акваторії. Це судно стало вже п’ятим із семи кораблів проєкту 775, який потопили або «вивели з ладу» внаслідок атак.

«Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході», – підкреслив співрозмовник видання.

Він пояснив, що росія використовує такі кораблі для перекидання в захоплений Маріуполь боєприпасів і вантажів, які пізніше везуть на фронт.

«Зриваючи російські поставки боєприпасів і ключових військових матеріалів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська в їхній тривалій боротьбі», – підкреслив військовий.

Уражених російських Су-57 може бути два – ГУР

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що уражених сьогодні російських новітніх літаків Су-57 може бути два.

“Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати і поранених серед особового складу окупантів”, – заявив Юсов в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, ГУР України заявляє, що 8 червня 2024 року українські розвідники вперше вразили новітній багатоцільовий винищувач країни-агресора Су-57.

На фронті відбулося 73 бойових зіткнення

Російські загарбники завдали по території України три ракетні удари із застосуванням трьох ракет і 53 авіаційні удари із застосуванням 69 КАБів, задіяли 529 дронів-камікадзе.

Найскладніша ситуація на Покровському напрямі, де агресор 27 разів атакував позиції наших воїнів. 18 атак відбито, дев’ять ще тривають. Ситуація напружена. Сили оборони тримають рубежі, вживають заходів щодо недопущення просування ворога в глиб території України.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку цієї доби завдано ураження по трьом районам зосередження особового складу та військової техніки, одному засобу ППО, двом засобам артилерії, радіолокаційній станції окупантів та складу БК.

Втрати ворога на ранок 10 червня

Сили оборони за добу ліквідували: