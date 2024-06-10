Война, день 838-й: в Азовском море потоплен российский военный корабль

ВСУ потопили БДК проекта 775

Вблизи Ейского морского порта в Таганрогском заливе, что в Азовском море, был атакован один из российских кораблей. По предварительной информации, судно затонуло.

Деталями со ссылкой на неназванный украинский военный источник поделились 9 июня в Sky News.

Отмечается, что вечером 8 июня защитники нанесли «скоординированный удар» по вражескому БДК, который недавно был переброшен в Азовское море из Черноморской акватории. Это судно стало уже пятым из семи кораблей проекта 775, который потопили или «вывели из строя» в результате атак.

«Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке», — подчеркнул собеседник издания.

Он объяснил, что россия использует такие корабли для переброски в захваченный Мариуполь боеприпасов и грузов, которые позже везут на фронт.

«Срывая российские поставки боеприпасов и ключевых военных материалов, этот удар непосредственно поддержит украинские войска в их продолжающейся борьбе», — подчеркнул военный.

Пораженных российских Су-57 может быть два — ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что пораженных сегодня российских новейших самолетов Су-57 может быть два.

«Есть данные, которые продолжают уточняться. Есть предварительная информация, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два. Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов», — заявил Юсов в эфире телемарафона.

Напомним, ГУР Украины заявляет, что 8 июня 2024 года украинские разведчики впервые поразили новейший многоцелевой истребитель страны-агрессора Су-57.

На фронте произошло 73 боевых столкновения

Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара с применением трех ракет и 53 авиационных удара с применением 69 КАБов, задействовали 529 дронов-камикадзе.

Самая сложная ситуация на Покровском направлении, где агрессор 27 раз атаковал позиции наших воинов. 18 атак отбиты, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения врага в глубь территории Украины.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава и военной техники, одному средству ПВО, двум средствам артиллерии, радиолокационной станции оккупантов и складу БК.

Потери иврага на утро 10 июня

Силы обороны за сутки ликвидировали: