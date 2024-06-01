Війна, день 829: ворог не залишає намірів знищити енергетику України

Наслідки ракетно-дронової атаки в ніч на 1 червня

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники (БпЛА) типу «Shahed».

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів і 47 ударних БПЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС;

4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

10 крилатих ракет «Калібр»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

До відображення повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

«Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні Сили та Сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досягнув своїх цілей на кожній ділянці фронту», – повідомляють у Повітряних силах.

У свою чергу в ДТЕК повідомляють, що рф атакувала дві теплоелектростанції, серйозно пошкоджено обладнання.

У компанії повідомили, що наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Це вже шоста масована атака на ТЕС ДТЕК за 2,5 місяці.

Окупанти вдарили по Балаклії на Харківщині

А сьогодні вранці окупанти вдарили по Балаклії Харківської області. У результаті постраждали 12 людей, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Серед постраждалих 4 дорослих, серед яких вагітна жінка, та ще 8 – діти віком від 2 до 17 років. Усіх їх доправили до лікарні, стан – середній, одна дитина гостра реакція на стрес.

Про ситуацію на фронті на ранок 1 червня 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті залишається під контролем. Станом на вечір п’ятниці 31 травня сталося 81 бойове зіткнення. Сили оборони продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину території України, завдають йому ефективної вогневої поразки, виснажуючи по всій лінії фронту.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони протягом доби вразили два місця скупчення особового складу противника, один район зосередження військової техніки, дві артилерійські системи, чотири пункти управління та базу паливно-мастильних матеріалів.

Найбільше бойових зіткнень сталося напередодні на Покровському напрямку, де ворог не залишає спроб за підтримки авіації та артилерії знайти слабкі місця у нашій обороні. Із 27 бойових зіткнень 15 успішно відобразили наші захисники. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

1130 окупантів поповнили ранкову статистику

За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони ліквідували 1130 окупантів. Втрати у техніці такі: